AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Programa; AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MKYK Üyesi Cemal Bekle, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, önceki dönem AK Parti İzmir İl Başkanı Ali Aşlık, Genel Merkez Batı Anadolu Bölge Koordinatörü Dilek Yıldız Büyükdağ ile önceki dönem AK Parti İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam, İlçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Programda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “Bayramlar; kardeşliğin güçlendiği, gönüllerin buluştuğu, birlik ve beraberliğin yeniden tahkim edildiği müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı da bizlere paylaşmayı, dayanışmayı, fedakârlığı ve aynı ideale yürüyen insanların omuz omuza vermesini hatırlatmaktadır. AK Parti teşkilatları olarak bizler, millete hizmet etmeyi şeref bilen büyük bir davanın neferleriyiz. Bu dava, milletin iradesini her şeyin üzerinde gören, Türkiye’nin geleceğini güçlü yarınlara taşımayı hedefleyen kutlu bir yürüyüştür. Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bölgesinde söz sahibi, dünyada dikkatle takip edilen güçlü bir ülke konumundadır. Savunma sanayiinden dış politikaya, ulaşımdan enerji yatırımlarına kadar her alanda ülkemiz kendi ayakları üzerinde duran, oyun kuran ve geleceğe güvenle yürüyen bir Türkiye inşa etmektedir. Bu büyük başarının arkasında aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanında gece gündüz çalışan teşkilatlarımızın emeği, gayreti ve samimiyeti vardır." dedi



AK Parti’nin en büyük gücü; milletle kurduğu gönül bağıdır



AK Parti teşkilatlarının birlik ve beraberlik duygusunun milletle kurdukları gönül bağından geldiğini vurgulayan Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü, “AK Parti’nin en büyük gücü; milletle kurduğu gönül bağıdır. İşte bu gönül köprülerini kuranlar da sizlersiniz. İzmir teşkilatlarımız da bu anlayışla çalışmaya devam etmektedir. Mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı dolaşarak milletimizin yanında olmaya, onların derdiyle dertlenmeye, sevinciyle sevinmeye devam ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; milletine sırtını dönen değil, milletinin yanında duran kazanır. Bugün burada bir kez daha ifade etmek istiyorum ki; birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel, ulaşamayacağımız hiçbir hedef yoktur. Bizler aynı davanın yolcularıyız. Gücümüz kardeşliğimizden, inancımızdan ve milletimize olan sevdamızdan gelmektedir. Bu bayram vesilesiyle; teşkilatımızın her bir mensubuna, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle başkanlarımıza ve fedakârca çalışan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi daim, kardeşliğimizi güçlü, yolumuzu açık eylesin. Bu duygularla Kurban Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyor, sağlık, huzur ve bereket içerisinde nice bayramlara kavuşmayı temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."