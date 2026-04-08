Ayşen Alp, çocuklarıyla birlikte çektiği şarkı videolarıyla bir anda en çok konuşulan kişi oldu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ayşen Alp ve oğullarının sosyal medyadaki inanılmaz başarısı herkesin dikkatini çekiyor. Yetenekli isim, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. İnternet dünyasında yakaladıkları bu büyük çıkış sayesinde ünlü sanatçılardan televizyon programlarına kadar birçok yerden davet alıyorlar. Bu ilgi her geçen gün daha da büyüyor.

Özellikle Ayşen Alp ve oğlunun birlikte yaptığı düet videoları çok kısa bir sürede geniş kitlelere yayıldı. TRT ekranlarında yayınlanan programlara da konuk olan Ayşen Alp, sadece İnegöl'de değil Türkiye genelinde de büyük bir popülerlik kazandı. Başarılı performansları sonrasında internet kullanıcıları bu ismi daha yakından tanımak için arama motorlarına yöneliyor. İnsanlar, sesiyle herkesi büyüleyen bu yetenekli annenin özel hayatını detaylı şekilde araştırıyor. Arama sonuçlarında onun hayat hikayesi büyük bir merak konusu oluyor.

Milyonların izlediği Ayşen Alp kimdir

Ayşen Alp, kırk iki yaşında ve özel bir mobilya firmasında depo sorumlusu olarak çalışan emekçi bir anne. Doğuştan gelen çok yetenekli sesiyle tam dört yıl önce amatör olarak şarkı söylemeye başladı. Yaşadığı köyde kendi imkanlarıyla çektiği videoları sosyal medya hesaplarına yükleyerek bu uzun serüvene ilk adımını attı.

İlk zamanlarda TikTok platformunda paylaşımlar yaptı, hemen ardından Instagram hesabı üzerinden videolar yayınladı. Kendini geliştirmek için İnegöl Belediyesi Sanat Müziği Korosuna yazıldı ve burada temel şan ile sahne eğitimi aldı. Profesyonel hocalardan aldığı bu değerli eğitimler, sesini çok daha doğru ve etkili kullanmasını sağladı. On üç yaşındaki küçük oğlu Eren ve on sekiz yaşındaki büyük oğlu Mustafa ile seslendirdiği şarkılar sayesinde bugünkü şöhretine kavuştu.

Sosyal medyanın yıldızı Ayşen Alp nereli

Sosyal medyada rekorlar kıran anne, Bursa ilinin İnegöl ilçesine bağlı Boğazköy isimli kırsal mahallede doğdu. Hayatının çocukluk ve gençlik yılları büyük oranda bu köyde geçti. Günümüzde ise normal yaşantısını İnegöl ilçe merkezinde sürdürüyor. Çalıştığı işyeri de yine bu ilçe sınırları içerisinde bulunuyor. Bütün bu şöhrete rağmen doğup büyüdüğü Boğazköy mahallesini sürekli ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. En çok izlenen sosyal medya içeriklerinin önemli bir kısmını da yine doğduğu bu köyde çekiyor.

Kendi kariyerinden ziyade çocuklarının geleceğine büyük önem veren fedakar anne, tüm hayatını onların müzik alanındaki başarısına adıyor. Küçük oğlu Eren oldukça güzel bir sese sahip ve ileride çok büyük bir sanatçı olma potansiyeli taşıyor. Büyük oğlu Mustafa ise müzik sektörünün mutfağında yani aranjör veya menajer olarak görev yapmak istiyor. Şöhret basamaklarını hızla ve emin adımlarla tırmanan aile, yeni düetlerle takipçilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.