Duş sonrası kurulanmanın zorlaştığını fark edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle yeni alınan havluların kısa sürede sertleşmesi ve suyu emmemesi dikkat çekiyor. Bu durumun temelinde ürün kalitesinden çok, yanlış kullanım alışkanlıklarının yattığını belirtiliyor.

Yumuşatıcı kullanımı beklenenin tersini yapıyor

Havluların yumuşak olması için tercih edilen çamaşır yumuşatıcıları, sanıldığı gibi faydalı değil. Aksine liflerin üzerine ince bir tabaka oluşturarak suyun emilmesini zorlaştırıyor. Bu durum, havlunun yüzeyde suyu gezdirmesine neden oluyor. İlk temasda yumuşak hissedilen havlu, aslında işlevini kaybetmeye başlıyor.

Yıkama ve kurutma alışkanlıkları belirleyici oluyor

Düşük sıcaklıkta yapılan yıkamalar, havluların içinde biriken yağ ve kirin tam anlamıyla temizlenmesini engelliyor. Öte yandan aşırı yüksek ısıya maruz kalan havlular da lif yapısını kaybederek sertleşiyor. Kurutma makinesinde uzun süre kalan ya da ütüye maruz bırakılan havluların daha çabuk yıprandığı ifade ediliyor.

Doğal yöntemlerle eski formuna dönmek mümkün

Havluların eski emiciliğini geri kazanması için önerilen en basit yöntemlerden biri beyaz sirke kullanımı. Yıkama sırasında yumuşatıcı yerine durulama aşamasında eklenen bir bardak sirke, liflerin üzerindeki kalıntıları temizleyerek havlunun yeniden nefes almasını sağlıyor. Bu yöntem, kimyasal ürünlere ihtiyaç duymadan daha doğal bir çözüm sunuyor.

Havlu seçimi en az bakım kadar önemli

Yeni havlu alacakların ise etiket bilgilerine dikkat etmesi gerekiyor. Sentetik ağırlıklı ürünlerin suyu emmek yerine ittiği ve kısa sürede koku oluşumuna neden olduğu belirtiliyor. Bu nedenle pamuk, bambu ya da keten gibi doğal liflerden üretilen havluların daha uzun ömürlü olduğu vurgulanıyor.

Havluların performansını belirleyen tek unsur üretim kalitesi değil. Günlük alışkanlıklar ve küçük gibi görünen tercihler, havlunun kullanım süresini doğrudan etkiliyor. Dikkat edilmeyen bu detaylar, zamanla hem konfor kaybına hem de hijyen sorunlarına yol açabiliyor.