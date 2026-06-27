Bir dönem Türk futboluna damga vuran ve futbolu bıraktıktan sonra Antalyaspor başta olmak üzere birçok kulüpte teknik direktörlük yapan Yusuf Şimşek, baba acısıyla sarsıldı. Deneyimli teknik adamın babası İsmet Şimşek vefat etti.

"Mekanı Cennet Olsun, Başımız Sağ Olsun"

Acı kaybını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ve sevenleriyle paylaşan Yusuf Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Babamız İsmet Şimşek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Elmalı Akçay'da defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

Antalyaspor’dan Taziye Mesajı

Yusuf Şimşek'in bir dönem çalıştırdığı Antalyaspor Kulübü de vefat haberinin ardından vakit kaybetmeden bir başsağlığı mesajı yayımladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, derin bir üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet; başta eski teknik direktörümüz Yusuf Şimşek olmak üzere kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Son Yolculuğuna Antalya'da Uğurlanacak

İsmet Şimşek'in cenaze programı da netleşti. Merhumun cenazesi, 28 Haziran Pazar günü (yarın) Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.