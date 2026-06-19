Aydın'da halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL'yi bulan etiketsiz zeytinyağı, bal ve kuru incire el konuldu. Operasyon çerçevesinde 4 kişi hakkında işlem gerçekleştirilirken, yüz binlerce liralık idari para cezası da gündeme geldi.

Eş zamanlı denetimler!

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik ve tağşiş ürünlerle mücadele çerçevesinde Efeler ve Kuyucak ilçelerinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.

26 Mayıs ile 9, 11 ve 17 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenen operasyonlar sonucunda, tüketici sağlığını riske eden ve yasal mevzuata aykırı şekilde piyasaya sürülmeye hazırlanılan çok sayıda etiketsiz gıda ürünü belirlendi.

Tonlarca ürün!

Yapılan arama ve kontroller sonucunda toplamda 5 bin 25 litre etiketsiz ve tağşiş edilmiş zeytinyağı, 51 kilogram etiketsiz bal ile 825 kilogram etiketsiz kuru incire el konuldu.

3,5 milyon TL piyasa değeri!

Operasyonlarda el konulan ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olduğu ifade edildi. Ürünler ele geçirilirken, kaçak ve kayıt dışı gıda ticaretine yönelik soruşturma gerçekleştirildi.

4 şüpheli hakkında işlem!

Operasyon çerçevesinde 4 kişi hakkında, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

