Aydın’ın Efeler ilçesinde emniyet binasının karşısında bulunan kaldırıma bırakılan şüpheli valiz, güvenlik güçlerini teyakkuza geçirdi. Bomba imha ekiplerinin kontrollü şekilde patlattığı valizin boş çıkması, bölgede yaşanan tedirginliği bitirmiş oldu.

İhbar üzerine harekete geçildi!

Olay, Efeler ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi 503 Sokak'ta geçekleşti. İddialar çerçevesinde, emniyet binasının karşısında yer alan kaldırımın üzerinde uzun süre sahipsiz şekilde bulunan bir valizi gören vatandaşlar, durumdan şüphe ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar gerçekleştirdi.

Fünye ile patlatıldı!

Kısa sürede olay yerine ulaşan bomba imha ekipleri, gerekli incelemeleri gerçekleştirdikten sonra şüpheli valize müdahale edildi. Güvenlik prosedürleri çerçevesinde valiz, fünye kullanılarak kontrollü şekilde patlatıldı.

Herhangi bir şey çıkmadı!

Yapılan kontrollü patlatma sonucunda valizin içi incelendi. İncelemeler sonucunda valizin boş olduğu tespit edilirken, herhangi bir tehlikeli madde bulunmadı.