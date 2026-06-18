Aydın’ın İncirliova ilçesinde yapımı süren cami inşaatında gerçekleşen iş kazasında can kaybı meydana geldi. İnşaatta çalışan iki işçi, çalıştıkları iskelenin kırılmasının ardından metrelerce yükseklikten düştü.

İskele çöktü!

Olay, Acarlar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan cami inşaatında gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde, inşaatın üst bölümünde çalışmalarını sürdüren Murat Karakan ve Osman Şen, üzerinde bulundukları iskelenin aniden kırılması sonucu yaklaşık 11 metre yükseklikten yere düştü.

Bir işçi olay yerinde hayatını kaybetti!

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda 44 yaşındaki Murat Karakan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan Osman Şen ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Polis ekiplerinden inceleme!

Yaşanan kaza sonrasında polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemlerini artırdı. İş kazasının nasıl meydana geldiğinin tespit edilmesi için inşaat alanında detaylı incelemeye start verildi.

