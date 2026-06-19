Kamuda görev almayı hedefleyen adayların heyecanla beklediği Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alım ilanında takvim daralıyor. Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek adaylar, elektronik ortamda müracaatlarını tamamlamaya çalışıyor. Sınav puanları ve mezuniyet şartlarına göre tercih yapacak vatandaşlar, internet sitelerinde "Kariyer Kapısı Adalet Bakanlığı başvuru ekranı" ve "Zabıt kâtibi alımı kontenjan dağılımı" aramalarını yoğunlaştırdı. Başvuruların geçerli sayılması için kritik detaylara dikkat etmesi gereken adaylar, sürecin sonlanacağı güne odaklandı.

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam etmek üzere başlatılan 15 bin personel alımı süreci hızla ilerliyor. 7 Haziran'da tarihinde başlayan başvuru maratonu, 22 Haziran Pazartesi günü saat 23.59.59'da sona erecek. Adayların bu tarihten sonra yapacağı işlemler geçersiz sayılıyor. Bakanlık, müracaatların yalnızca elektronik ortamda alınacağını duyurdu. Bu nedenle şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmiyor. Adayların mağduriyet yaşamaması adına, işlemlerini tamamladıktan sonra sistemdeki "Başvurularım" kısmından "Başvuru alındı" ibaresini mutlaka görmesi gerekiyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Bakanlığın geniş kadrolu personel alımına başvurmak isteyen adaylar için işlemler tamamen dijital kanallar üzerinden yürütülüyor. Vatandaşlar, e-Devlet şifreleri ve bilgileriyle Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformuna giriş yapıyor. Sistem üzerinde yer alan "Kamu İşe Alım" ekranını kullanan adaylar, kendi branşlarına ve şartlarına uygun olan ilanlara çevrim içi olarak müracaat edebiliyor. Belgelerin hatasız yüklenmesi ve onay sürecinin takibi, başvuru geçerliliği açısından büyük önem taşıyor.

ADALET BAKANLIĞI ZABIT KÂTİBİ, MÜBAŞİR VE DESTEK PERSONELİ KONTENJAN DAĞILIMI NASIL?

Personel Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan adli ve idari yargı kadrolarında toplam 7 bin 615 kişilik kontenjan ayrıldığı görülüyor. En büyük payı her dönem olduğu gibi yine zabıt kâtipleri alıyor.

İlan genelinde öne çıkan kadro ve kontenjan dağılımı şu şekilde sıralanıyor:

Zabıt Kâtibi: 5 bin 259

Mübaşir: 1.041

Destek Personeli (Hizmetli): 485

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 479

Destek Personeli (Şoför): 153

Teknisyen: 144 Emekliye ÖTV'siz araç kararı son dakika | Meclis'ten geçti mi? Şartlar neler? ÖTV'siz alınacak araçlar hangileri? İçeriği Görüntüle

Destek Personeli (Aşçı): 54

Teknisyen kadrosu için başvuru yapacak adaylar elektrik, inşaat, makine, bilgisayar, mobilya, tesisat ve iklimlendirme gibi farklı uzmanlık alanlarına göre tercih listelerini oluşturuyor.