İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde vatandaşların en büyük şikayetlerinden biri olan altyapı ve rutubet problemi çözüme kavuşuyor. Özellikle kış aylarında yağışlarla birlikte binaların zemin katlarında yaşanan nemlenme sorununun kaynağı olarak görülen sokak zeminleri için yenileme dönemi başladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sahaya inerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi ve Çamdibi bölgesinde yürütülen dönüşüm faaliyetlerini bizzat yerinde inceledi.

KİLİT PARKE TAŞLARI SÖKÜLÜYOR, ASFALT DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bölgede yıllardır kullanılan kilit parke taşları, yağmur sularını doğrudan binaların temeline sızdırarak ciddi bir rutubet kaynağı haline gelmişti. Bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla belediye ekipleri eski taşları sökerek sokakları asfalta kavuşturuyor. Başkan Eşki, beraberinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Mürvet Dinsever ve birim amirleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette esnafın taleplerini dinleyerek sorunların çözümüne yönelik adımların hızlanacağını vurguladı. Hedeflerinden birinin binalardaki hasarı durdurmak olduğunu belirten Eşki, şu ifadeleri kullandı:

"Yağmurdan dolayı binaların temellerine giden sular büyük bir rutubet yapıyordu. Biz de söz vermiştik bu kilit parke taşlarını kaldırıp asfalt yapacağız diye."

DÖNÜŞÜM BİR YILDAN FAZLA SÜRECEK

Çamdibi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Burak Reis Caddesi üzerinde yürüttüğü asfaltlama faaliyetleriyle eş zamanlı olarak, Bornova Belediyesi de bağlantılı 282 sokakta mesai harcıyor. Çalışmaların etap etap ilerleyerek tüm bölgeye yayılacağı belirtiliyor. Yol yenileme projesinin takvimi ve işleyişi hakkında bilgi veren Başkan Eşki, süreci şu sözlerle anlattı:

"İlk bu bölgeden başladık. Arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Adım adım sokaklardaki kilit parke taşlarını söküp yerine asfalt atıyoruz. Belki bir yılı aşkın bir sürede bu işlerin tamamı tamamlanacak."

VATANDAŞLARIN SİVRİSİNEK ŞİKAYETLERİNE GECE MESAİSİ

Sadece yol ve altyapı değil, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren haşere sorunu da yerel yönetimin gündeminde yer alıyor. Gündüz saatlerinde gerçekleştirilen sokak incelemelerinin ardından gece saatlerinde de sahada kalan Eşki, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine başlatılan sivrisinek ilaçlama faaliyetlerine eşlik etti. Bornova genelinde yaşam standartlarını yükseltmeyi ve altyapı sorunlarını kalıcı olarak çözmeyi hedefleyen çalışmaların aralıksız süreceği ifade ediliyor.