Yeni bir otomobil sahibi olma hayali kuran emeklilerin gözü kulağı Ankara'dan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. TBMM Genel Kurulu'na sunulan yasa teklifiyle birlikte, vergi indirimi sürecinin nasıl işleyeceği yavaş yavaş netleşiyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu tasarının herkesi kapsamadığı, sadece belirli şartları taşıyan emekli gruplarına yönelik özel olarak hazırlandığı ifade ediliyor. Düzenlemenin sınırlarının çizilmesiyle beraber vatandaşlar "emekliye ÖTV'siz araç listesinde hangi markalar var" sorusuna yanıt arıyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği vergi muafiyeti yasa teklifi henüz yasalaşmadı. TBMM Genel Kurulu'na sunulan teklifin onaylanması halinde, detayların ve limitlerin belirlenmesi için komisyon görüşmelerine geçiliyor. Şu an itibarıyla emeklilere özel ÖTV'siz araç alma hakkı tanıyan herhangi bir yasal düzenleme yürürlükte bulunmuyor. Düzenlemenin komisyon aşamasında, araç alımına dair üst limitlerin de kesinleşmesi bekleniyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Gündeme gelen vergi avantajı teklifi, sanılanın aksine tüm emekli gruplarını kapsamıyor. Yasa tasarısına göre, SSK (4/1-a) kapsamındaki işçi emeklileri ile Emekli Sandığı'na bağlı memur emeklileri bu düzenlemenin dışında kalıyor. Teklif metni yalnızca belirli bir kesimi hedefliyor. Buna göre; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf ve sanatkâr statüsü taşıyanlar ile 5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesine tabi olan Bağ-Kur emeklileri (yaşlılık aylığı alanlar) bu haktan faydalanabiliyor.

EMEKLİLER ÖTV'SİZ HANGİ ARAÇLARI ALABİLECEK?

Yasa henüz Meclis'ten geçmediği için resmi olarak yayımlanmış kesin bir marka veya model listesi bulunmuyor. Ancak teklif yürürlüğe girdiğinde otomobil piyasasındaki uygun fiyatlı ve düşük motor hacimli araçların listeye dahil edilmesi planlanıyor. Özellikle satılacak araçlarda en az yüzde 40 yerlilik oranının şart koşulacağı ifade ediliyor. Bu kriterlere göre emeklilerin alabileceği öngörülen modeller şu şekilde sıralanıyor:

Yerli üretim şartını karşılayan Togg T10X ve T10F,

Fiat Egea Sedan ve Egea Cross,

Renault cephesinde Clio, Megane Sedan ve Duster,

Toyota ailesinden Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR,

Hyundai tarafında ise i20 ve Bayon. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 17 Haziran 2026 sabahına yükselişle başladı İçeriği Görüntüle