Trafik kazasının, Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Girne Mahallesi'nde yer alan Efekent Bulvarı ile Yörük Ali Efe Bulvarı'nın kesişim noktasında meydana geldiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, 01 BAB 701 plakalı otomobil ile 10 ASN 420 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak orta refüje savruldu.

Hastaneye kaldırıldı!

Çarpışma sonucunda refüje çıkan 10 ASN 420 plakalı otomobilin sürücüsünün yaralandığı ifade edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen yaralı sürücü, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yetkililerden gelen bilgilere göre, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Polis ekiplerinden inceleme!

Kaza sebebiyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu meydana gelirken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemlerini artırdı.

