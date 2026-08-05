Aydın Karacasu'da gerçekleşen trafik kazası üç can aldı. Kazanın, Karacasu-Geyre kara yolunda ilerlemekte olan kamyonetin kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi ve devrilmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybeden 28 yaşındaki İlker Bozdereli'nin kullandığı 09 AJP 529 plakalı kamyonet, savrulduktan sonra devrilerek durabildi.

Ekipler olay yerine sevk edildi!

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri intikal etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda sürücü İlker Bozdereli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hastanede yaşam savaşını kaybettiler!

Kazada ağır yaralanan araçtaki yolculardan Ali Oyuklu ile kardeşi Mehmet Oyuklu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Ali Oyuklu, Karacasu Devlet Hastanesi'nde; Mehmet Oyuklu ise sevk edildiği Nazilli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için morga götürüldü.