Aydın’ın İncirliova ilçesi ile İzmir’in Tire ilçesini birbirine bağlayan stratejik kara yolunda, doğa olayları ulaşımı bir kez daha vurdu. Bölgede etkisini artıran şiddetli sağanak yağışlar, karayolu ağında ciddi bir tahribata yol açarak sürücüler için tehlikeli bir tablo oluşturdu. Özellikle İncirliova sınırları içerisinde yer alan Şirindere Mahallesi mevkisinde meydana gelen zemin kayması, ulaşımın güvenliğini tehdit ederken bölgedeki altyapı sorunlarını yeniden gündeme taşıdı.

Onarılan nokta yağışlara dayanamadı

Söz konusu güzergahta yaklaşık bir ay önce de benzer bir manzara yaşanmıştı. 18 Şubat tarihinde yoğun yağışların tetiklediği ilk toprak kaymasında, yolun bir şeridi tamamen kullanılamaz hale gelmişti. O tarihte hızla bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, dolgu ve sıcak asfalt çalışmalarıyla yolu kısa sürede onararak trafiğe açmıştı. Ancak yapılan bu teknik müdahale, üzerinden henüz 39 gün geçmişken dün bastıran yeni sağanak dalgasına karşı koyamadı.

Asfaltın altındaki zemin yumuşadı

Dün akşam saatlerinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan sağanak yağmur, onarılan bölgedeki toprak yapısının aşırı derecede sıvılaşmasına neden oldu. Asfalt tabakasının altında bulunan dolgu malzemesinin yumuşayarak kayması neticesinde, yol aynı koordinat üzerinde bugün ikinci kez büyük bir gürültüyle çöktü. Toprak kaymasının şiddetiyle yolun gövdesinde derin yarıklar oluşurken, güvenlik güçleri olası bir facianın önüne geçmek adına bölgede geniş çaplı tedbirler aldı.

Sürücülere güvenlik uyarısı

İncirliova ve Tire arasındaki ulaşımı sağlayan bu önemli arterde meydana gelen ikinci çökme, bölgedeki ulaşım konforunu sekteye uğrattı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ederken, yolun tamamen güvenli hale getirilmesi için daha kalıcı bir mühendislik çözümünün uygulanması bekleniyor. Güzergahı kullanacak olan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri, aşırı yağışlı havalarda ise alternatif yolları değerlendirmeleri konusunda uyarılar yapılıyor.