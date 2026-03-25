İsviçre merkezli IQAir’in yayımladığı 2025 Dünya Hava Kalitesi Raporu, Türkiye’de hava kirliliğinin hızla arttığını ortaya koydu. PM2.5 oranındaki yükselişle birlikte Türkiye, en kirli hava listesinde 67. sıradan 39. sıraya çıkarak dikkat çekici bir kötüleşme yaşadı.

PM2.5 oranı bir yılda keskin şekilde arttı

Rapor çerçevesinde Türkiye’nin ince partikül madde (PM2.5) seviyesi 15.3’ten 19.2’ye yükseldi. Bu artış, hava kalitesinde ciddi bir bozulmaya işaret ederken, milyonlarca insanın sağlıksız hava soluduğunu ortaya koydu.

Avrupa’da ilk 4’te: Türkiye üst sıralarda

Türkiye, Avrupa genelinde hava kirliliğinin en yüksek olduğu 4. ülke konumuna yükseldi. Listenin ilk üç sırasında Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Sırbistan yer aldı. Bu tablo, bölgesel ölçekte de hava kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığını gösterdi.

Buca ikinci sırada: Türkiye’den çok sayıda il listede

Raporda dikkat çeken bir diğer başlık ise Avrupa’nın en kirli yerleşim yerleri listesi oldu. Türkiye’den birçok il bu listede yer aldı.

Iğdır, 64.4 PM2.5 değeriyle zirvede yer aldı

İzmir’in Buca ilçesi ikinci sıraya yerleşti

Konya ve Düzce de en kirli ilk 10 şehir arasında gösterildi

Bu veriler, özellikle büyük şehirlerde hava kirliliğinin ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini ortaya koydu.

Ankara da listede: Başkentte hava kalitesi düşük

Başkentler arasında yapılan sıralamada Ankara, 11.4 PM2.5 değeriyle 80. sırada yer aldı. Bu durum, başkentte dahi hava kalitesinin istenilen seviyede olmadığını gözler önüne serdi.

Ölçüm ve denetim eksikliği dikkat çekiyor

Uzmanlar, Türkiye’de hava kalitesinin yeterli düzeyde ölçülmediğine dikkat çekiyor. Ölçüm istasyonlarının sınırlı ve bazı verilerin sağlıksız olması, gerçek tabloyu tam anlamıyla ortaya koymayı zorlaştırıyor. Ayrıca PM2.5 için ulusal bir sınır değer bulunmaması da önemli bir eksiklik olarak öne çıkıyor.