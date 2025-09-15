Son Mühür- "Rüzgara Bırak" filminin ardından "Aşkı Hatırla" dizisinde yeniden partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç’un yakın sahneleri magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Bu sahnelerin ardından sosyal medyada Arduç’un eşi Gupse Özay ile sorun yaşadığı iddiaları dolaşıma girmişti.

Gupse Özay sessizliğini bozdu

Evliliği hakkında ortaya atılan iddialar üzerine uzun süre sessiz kalan Gupse Özay, ilk kez konuştu. ‘Pazar Sürprizi’ programında Ömür Sabuncuoğlu’na açıklama yapan Özay, “Ayrılığın yakınından bile geçmedik” diyerek boşanma söylentilerini kesin bir dille yalanladı.

“Haberlere göre bin kez ayrıldık, iki kez boşandık”

Yaz başında eşi ve kızıyla Çeşme’de tatil yaparken objektiflere mutluluk pozu veren Özay, sürekli tekrarlanan ayrılık haberlerine değindi.

Ünlü oyuncu ve senarist, “O haberler hep çıkıyor. Haberlere göre biz bin defa ayrıldık, iki defa boşandık. Ama biz bu kadar senedir ayrılığın yakınına bile gelmedik” dedi.

Asılsız haberlerin sebebi: Tıklanma yarışı

Evliliğiyle ilgili ortaya atılan söylentilerin ardındaki sebebi de açıklayan Özay, “Herhalde Instagram sayfalarından birinin ‘iddia edildi’ diye haber yapmasıyla diğer sayfaların da tıklanma telaşına girmesi sonucu bu haberler çoğalıyor” ifadelerini kullandı.

“Her habere cevap vermek zorunda değilim”

Sürekli tekrarlanan boşanma iddialarına neden yanıt vermediğini de anlatan Özay, “Ben de cevap vermiyorum.

Çünkü bir şeye cevap verirsen hepsine cevap vermek zorunda oluyorsun” diyerek yanlış haberlerin peşinden gitmediğini vurguladı.