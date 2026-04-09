Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığına göre, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa yeniden ibadete açıldı. Sabah ezanıyla birlikte Harem-i Şerif’in kapıları açılırken, yüzlerce Filistinli Müslüman alana akın etti. Kapıların açılmasıyla birlikte duygusal anlar yaşanırken, çok sayıda kişi gözyaşları içinde avlularda şükür secdesine kapandı. 41 gün aranın ardından kılınan sabah namazında yüzlerce kişi saf tutarken, ibadetin yeniden başlaması bölgede büyük bir yoğunluğa neden oldu. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, 6 Nisan’da kapalı olduğu dönemde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediği hatırlatıldı.

"Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi 41 gün kapalı kaldı"

İsrail, ABD ile birlikte İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya girişleri tamamen kapattı. Kapanma süresince Aksa’da yalnızca cami görevlileri ile Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personelinin ibadetine izin verilirken, Filistinliler namazlarını kentteki diğer küçük camilerde kılmak zorunda kaldı. İsrail makamları ayrıca Hristiyan dünyasının en önemli kutsal mekanlarından biri olan Kıyamet Kilisesi’ni de kapattı. İsrail hükümeti olağanüstü hal uygulamasını nisan ortasına kadar uzatırken, Harem-i Şerif’in bu süreç boyunca kapalı kalıp kalmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

“ABD-İran arasında geçici ateşkes: Diplomasi sürüyor, gerilim tam bitmedi”

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından, İran’ın misillemeleriyle bölgesel çatışmaya dönüşen süreçte ateşkes adımı atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla İran ile 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini duyurdu. Trump, İran’dan gelen 10 maddelik teklifin müzakereler için uygulanabilir bir zemin oluşturduğunu ifade ederken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de savaşta hedeflere ulaşıldığını belirterek nihai görüşmelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Süreçte Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın diplomatik temaslarla taraflar arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve çözüm bulunması için yoğun çaba gösterdiği bildirildi.

İsrail yönetimi, geçici ateşkese destek verdiğini açıklamasına rağmen anlaşmanın Lübnan’ı kapsamadığını savunarak bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürdü. Bu durum, bölgede gerilimin tamamen sona ermediğine işaret etti.