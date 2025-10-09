Son günlerde sosyal medyada fitness fenomeni Ashton Hall hakkında çıkan iddialar geniş yankı buldu. Londra’daki evinde sabah sporu yaparken bir anda tökezleyip yere yığıldığı iddia edilen Hall’ın öldüğü söylentisi büyük tepki aldı. Özellikle sabah erken saatlerde yaptığı egzersizlerle ve farklı yöntemlerle tanınan Hall’ın sağlık durumu merak edildi.

Olayın sosyal medyadaki yankısı hızlıca büyüdü. Bir X kullanıcısının paylaşımıyla, Hall’ın sabah sporu sırasında göğsünü tutup hareketsiz kaldığı ileri sürüldü. Bu paylaşımlar sonrası Hall’ın son paylaşımını nisanda yaptığı konuşuldu. Londra’daki evinde sabaha karşı gerçekleşen olayda acil durum ekiplerinin müdahalesi tartışıldı. Fakat kısa sürede yapılan açıklamalar, bu olayın gerçek olmadığını gösterdi.

Ashton Hall’ın öldüğüne dair videoların, yapay zeka ile üretildiği ortaya çıktı. Gerçek haber şu ki Hall hayatta ve sağlık durumu iyi. Ölüm veya bayılma durumuna dair gerçeğe dayalı bir bilgi yok. Güncel olarak Hall’ın sosyal medya hesapları milyonlarca takipçiyle aktif şekilde kullanılıyor.

Ashton Hall kimdir?

Hall, 24 Ekim 1995’te Florida’da doğdu. Üniversite yıllarında Alcorn State Üniversitesi’nde futbol oynadı ve profesyonel seviyede NFL’de kariyer yaptı. Sonrasında spor kariyerini bırakarak sosyal medya ve girişimcilik dünyasına yöneldi.

Fitness videoları ve sabah rutinlerini paylaştığı içerikleriyle bilinen Hall, özellikle sıra dışı sabah alışkanlıklarıyla viral oldu. Buzlu suya yüzünü sokmak, muz kabuğu cilt bakımı gibi farklı yöntemler deniyor. Instagram’da 18 milyondan fazla takipçisi var ve @ashtonhall hesabından düzenli paylaşımlar yapıyor.

Ne oldu, neden bayıldı iddiası ortaya çıktı?

Sosyal medyada yayılan bir videoda, sabah saatlerinde evinde spor yaparken yere yığıldığı, göğsünü tuttuğu ve bayıldığı iddiası dile getirildi. Ancak bu görüntülerin tamamen yapay zekayla üretildiği ve gerçek dışı olduğu açıklandı. Aslında Ashton Hall’a dair ciddi bir sağlık sorunu veya bayılma durumu bulunmuyor.

Gündemdeki söylentilere rağmen Ashton Hall hayatta ve aktif olarak spor ile sosyal medya faaliyetlerini sürdürüyor. İnternette dolaşan ölüm ve bayılma iddiaları gerçeği yansıtmıyor; Hall’ın yaşamında bir problem bulunmuyor. Fitness dünyasında ve sosyal medyada popülaritesini korumaya devam ediyor.