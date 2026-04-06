Artemis II canlı yayını bu akşam Netflix üzerinden ekranlara gelecek. NASA ile yapılan iş birliği sayesinde Orion kapsülünden aktarılacak görüntüler, lazer tabanlı iletişim teknolojisiyle Dünya'ya ulaştırılacak. Peki Artemis II Ay geçişi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenecek?

Artemis II Ay geçişi canlı yayını ne zaman başlıyor?

Artemis II görevinin Ay yakın geçişine ilişkin canlı yayın, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Yayın Netflix platformu üzerinden erişime açılacak ve mürettebatın Ay'a yaklaşma sürecindeki anlık görüntüler izleyicilerle paylaşılacak. Uzay aracından elde edilen yüksek çözünürlüklü kareler, NASA'nın optik lazer haberleşme sistemi aracılığıyla Dünya'ya iletilecek.

Artemis II görevi hakkında neler biliniyor?

NASA, 1 Nisan 2026 tarihinde Artemis II görevini başlattı. Dört astronotun yer aldığı Orion kapsülü, fırlatmanın ardından Ay yörüngesine doğru yolculuğuna devam ediyor. Uzay aracı, Ay'a yaklaşık 62 bin 800 kilometre mesafeden geçiş yaparak kritik bir eşiği geride bıraktı. Bu esnada aracın Dünya'ya olan uzaklığı 300 bin kilometrenin üzerine çıktı.

Görev, Apollo programından bu yana insanlı olarak gerçekleştirilen ilk Ay yolculuğu olma özelliği taşıyor. Elde edilen veriler ve test sonuçları, ilerleyen dönemde planlanacak Artemis III görevi kapsamındaki Ay yüzeyine iniş hazırlıkları için hayati bir kaynak oluşturacak. Mürettebatın Ay çevresindeki manevraları tamamlamasının ardından Orion kapsülünün Dünya'ya güvenli dönüşü de görevin en kritik aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Artemis II canlı yayını hangi platformlardan takip edilebilir?

Netflix, Artemis II görevinin Ay geçişi yayını için ana platform olarak belirlendi. Bunun yanı sıra NASA'nın kendi resmi internet sitesi ve YouTube kanalı da yayını anlık olarak takip edebilecek alternatif adresler arasında yer alıyor. Uzay tutkunları için bu akşam ekran başına geçme vakti geldi.