Henüz 19 yaşında olan Afşar, "Aşkımın canı helva çekmiş, e ben ölem" sözleriyle çektiği viral videosuyla tanınıyordu. Genç ismin ölüm haberi, sosyal medyada büyük bir üzüntü dalgası yarattı.

Özellikle TikTok ve Instagram'da paylaştığı eğlenceli içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Arda Afşar'ın trajik şekilde hayatını kaybetmesi, binlerce kişiyi derinden etkiledi. Peki Arda Afşar kimdir, neden öldü?

Arda Afşar neden öldü?

Olay, Yozgat'ın Şeyh Osman Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir iş merkezinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre İbrahim Arda Afşar, arkadaşlarıyla birlikte iş yerinde otururken Ö.F.G. isimli kişinin elindeki tüfekle oynaması sırasında silah kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, tam karşısında oturan Afşar'ın boyun bölgesine isabet etti.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Arda Afşar kurtarılamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Henüz 19 yaşında olan genç ismin bu şekilde yaşamını yitirmesi, yakın çevresini ve sosyal medya takipçilerini yasa boğdu.

Olayda 4 kişi gözaltına alındı

Yaşanan kazanın ardından polis ekipleri hemen soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde silahı ateşleyen Ö.F.G. ile olay sırasında iş yerinde bulunan L.C., F.Ş. ve M.S.U. olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Arda Afşar kimdir?

İbrahim Arda Afşar 19 yaşında Yozgatlı bir genç. Sosyal medyada çektiği kısa ve eğlenceli videolarla tanınan Afşar, özellikle "Aşkımın canı helva çekmiş, e ben ölem" sözleriyle viral olan videosuyla geniş kitlelere ulaşmıştı. Samimi ve enerjik tarzıyla dikkat çeken genç isim, TikTok başta olmak üzere birçok platformda büyük etkileşim alıyordu.

Sosyal medyada büyük üzüntü

Afşar'ın ölüm haberinin duyulmasının ardından sosyal medyada binlerce taziye mesajı paylaşıldı. Birçok kullanıcı, genç fenomenin daha önce söylediği "e ben ölem" sözlerinin kaderin acı bir cilvesi olarak gerçekleşmesine dikkat çekerek derin üzüntülerini dile getirdi. Takipçileri, "Ağzımızdan çıkan her söze dikkat etmemiz lazım" ifadeleriyle duygularını paylaştı.