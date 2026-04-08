Siyaset bilimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Dr. Alihan Limoncuoğlu, hem akademik kariyeri hem de medya dünyasındaki varlığıyla farklı kesimlerden ilgi görüyor. Peki Alihan Limoncuoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Alihan Limoncuoğlu kimdir?

Alihan Limoncuoğlu, 1984 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Ankara Beypazarı kökenli olan Limoncuoğlu, eğitim hayatına Koç Özel Lisesi'nde başladı. Ardından Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden onur derecesiyle mezun oldu.

Lisans eğitiminin ardından İngiltere'ye giden Limoncuoğlu, Essex Üniversitesi'nde ideoloji ve söylem analizi alanında yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans tezinde Türkiye'deki milliyetçi hareketin kökenlerini inceledi. Doktora eğitimini ise yine İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde etnik çalışmalar ve siyaset bilimi alanında sürdürdü. Doktora tezinde 1904-1980 yılları arasında Türk milliyetçiliğnin geçirdiği dönüşümü analiz etti.

Alihan Limoncuoğlu hangi üniversitede çalışıyor?

Akademik kariyerine Türkiye'ye döndükten sonra devam eden Limoncuoğlu, farklı üniversitelerde görev yaptı. Okan Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler dersleri veren akademisyen, son olarak Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Alihan Limoncuoğlu neden gündemde?

Televizyon programlarına düzenli olarak katılan Limoncuoğlu, özellikle Türkye'nin dış politikası, Ortadoğu gelişmeleri ve uluslararası güç dengeleri üzerine yaptığı yorumlarla sıkça gündeme geliyor. Sosyal medyada da aktif olan akademisyen, paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşıyor. Siyaset sosyolojisi alanındaki uzmanlığıyla hem akademik çevrelerde hem de medya dünyasında tanınan Limoncuoğlu, güncel siyasi gelişmelere dair analizleriyle kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.

Alihan Limoncuoğlu aslen nereli, kaç yaşında?

1984 doğumlu olan Alihan Limoncuoğlu, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşında. İstanbul Kadıköy'de doğup büyüyen akademisyenin kökleri Ankara'nın Beypazarı ilçesine dayanıyor. Eğitim hayatını hem Türkiye'de hem de İngiltere'de sürdüren Limoncuoğlu, kariyerini İstanbul merkezli olarak şekillendirdi.