2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin ile Avusturya kozlarını paylaştı. ABD'nin Teksas eyaletindeki AT&T Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Arjantin, yıldız futbolcu Lionel Messi'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Bu skorla birlikte Arjantin gruptaki ikinci galibiyetine ulaştı.

Arjantin, bu galibiyetle birlikte bir üst tura yükselmeyi de garantilemiş oldu.

Messi yine sahnede!

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyunun hakimiyetini elinde bulunduran Arjantin'in, aradığı gol 39. dakikada geldi. Takımın kaptanı ve yıldız ismi Lionel Messi, attığı golle takımını soyunma odasına 1-0'lık skor üstünlüğüyle götürdü.

Arjantin, farkı yükseltmek için rakip kaleye ataklarını sürdürdü. Mücadelenin uzatma dakikalarında bir kez boy gösteren Messi, 90+5. dakikada attığı golle skoru tayin etmiş oldu.

İlk 11'ler!

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Martinez, Medina, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Almada, Messi, L. Martinez

Avusturya: Schlager, Posch, Danso, Alaba, Laimer, Seiwald, Schlager, Wanner, Sabitzer, Schmid, Gregoritsch