Son Mühür/Hüseyin Demir A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasını galibiyetle tamamladı. Filenin Sultanları, Türk voleybolunun gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Milli takımımızda hemen hemen her yaş kategoride antrenörlük yapan, ay-yıldızlılarımıza yetiştirdiği oyuncularla gurur duyan, en son Göztepe Spor Kulübü’nde çalışan tecrübeli başantrenör Ataman Güneyligil, Son Mühür’e konuştu. Milli takımımızın kız çocuklarımıza rol model olduğunu belirten Güneyligil, voleybolumuzun gelişimine dair önemli görüşlerini aktardı.

“Vargas, Dünyanın en iyi oyuncularından”

Milli takımlarda önemli görevlerde bulunan tecrübeli başantrenör Ataman Güneyligil,“Filenin Sultanları, ilk kez gururumuz olmadı… Her zaman onlarla gurur duyuyoruz, aynı başarıları senelerdir elde ediyorlar. Bizi tekrardan çok mutu ettiler. Ev sahibi olduğumuz Ankara’da birbirinden zorlu maçlarda geriden gelerek sahadan galip ayrılmasını bildik. Kritik bir turnuva oldu… Diğer etaplarda zor takımlarla karşılaşacağız. İyi bir oyun sergileyen ay-yıldızlılarımız göğsümüzü kabarttı. Çin maçında Vargas 36 sayı ile ön plana çıkarken Almanya maçında yine skorer kimliğiyle dikkat çekti. Neredeyse set başı 6 sayı ortalama çok önemlidir. Vargas, bizim için çok önemli bir güç olduğunu söyleyebilirim. İşler sıkıntıya girdiği zaman sahneye çıkması ve sorumluluk alması takımımızın gücüne güç katıyor. Zor anlarda devreye girerek sorunları çözüyor. Vargas, Dünya’nın en iyi oyuncularından biridir” diye konuştu.

“Ebrar’ın yokluğu hissedildi”

Filenin Sultanları'nda Ebra Karakurt’un yokluğunun hissedildiğini, Almanya maçında İlkin ve Hande’nin takıma önemli katkıda bulunduğunu belirten Ataman Güneyligil, “Bu turnuvada hızlı oynayan takımlara karşı biraz ağır kalıyoruz. Özellikle bloklarda ağır kalmamız takımımızda sıkıntı yaratabiliyor. Almanya maçının ilk iki setinde 3 bloğumuz vardı. Durum böyle olunca servis kalitesini artırmak gerekiyor. Hızlı hücum yapmalarını engellemek için rakibimizi yüksek topla atak oynamaya zorlamalıyız. Vargas, bizi her zaman ileriye taşıdı ama bazen gününde olamayabilir. Kötü günleri düşünerek Vargas’ın yanına birini eklememiz gerekiyor. Ebrar’ın ve Zehra’nın yokluğu çok belli oldu. İkinci hücum gücü olarak takımımıza önemli katkı sağlıyor. Almanya maçında İlkin devreye girdi. Son maçta Hande çok faydalı oynadı. Blok ortalamamız çok düşük seviyelerde yer aldı” şeklinde konuştu.

“Filenin Sultanları rol model oluyor”

Filenin Sultanlarının başarılarıyla, eğitimi ve kültürüyle kız çocuklarımıza rol model olduğunu söyleyen Ataman Güneyligil, “Kadın A Milli Voleybol Takımımızda çok sistemli bir organizasyon yapısı var. Çok fazla sistemli çalışma olduğundan dolayı altyapılarda hemen hemen her yaş kategorisinde yer alan milli oyuncularımız her geçen gün büyük yol kat ediyor. Potansiyelli ve fizikli oyuncularımız alt jenerasyonlardan geliyor. Başarılarla birlikte voleybola olan ilgi, talep arttı. Kız çocuklarımızın voleybola yönelmesiyle lisanslı sporcu sayılarında önemli artış oldu. Başarılı bir şekilde ilerleyen voleybol organizasyonda salon ve tesisleşme adına önemli gelişmeler yaşanıyor. Anadolu’da iyi takımların olması, çocukların voleybol milli takımımızdaki sporcuları örnek alması sevindirici bir durum. Voleybol olarak çok şanslı bir dönemde olduğumuzu söyleyebilirim. Eğitimli, donanımlı olan milli sporcularımız her zaman rol model oluyor. Futbolda yaşanan tatsız olaylar bizde olmuyor. Biz voleybol olarak işimizi her daim profesyonel olarak yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Esas hazırlığımız Avrupa Şampiyonası”

Ay-yıldızlılarımızın Avrupa Şampiyonasına hazırlandığını, genç ve tecrübeli oyuncularla oluşan kadronun sahada çok iyi performans sergilediğini belirten Güneyligil, “Milli takımımızda forma giyen hemen hemen bütün oyuncularla çalışma fırsatım oldu. Bireysel performanslarını yorumlamam doğru olmaz. Bu sporun çok detaylı bir şekilde çalışılması gereken bir bilim olduğu unutuldu. Antrenman bilimi her branşta çok önemlidir. Başantrenörün hedef turnuvası var. Bizim esas turnuvamınız bundan iki ay sonra Avrupa Şampiyonası’nda olacak. Oraya bir hazırlık turnuvası olarak görülüyor. Ülke puanımızı artırmamız için VNL maçlarında puan aldık. Hem deneyimli oyuncular hem genç oyuncuların VNL’de olması milli takımımızın gelişimi adına önemli… Sırbistan VNL maçlarında Boskovic’i oynatmaz. Öte yandan Rusya gerçeği var. Yasakları kalktığı zaman çok tehlikeli olacaklar. Tecrübeli ve genç oyuncularla oynamamız gerçekten takdir-i şayan bir durum” diye sözlerini sonlandırdı.