Son Mühür / Atakan Başpehlivan Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) İzmir Meclisi, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk’ün öncülüğünde gerçekleşti. Söz konusu meclis oturumunda başta Çeşme Projesi ve Alsancak Limanı’nın son durumları üzerine kent ticaretini yakından ilgilendiren konular konuşuldu.

“Çeşme’de turizm hareketliliğini sağlamak çok zor”

İzmir’in turizm açısından zor günlerden geçtiğini aktaran ve Çeşme Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, “Çeşme projesiyle ilgili yeteri kadar gündem oldu. Daha da fazla açıklama yapmama gerek yok. Şahsi olarak şunu söylemek istiyorum, bu şekilde çok zor İzmir’in geleceği yok.

İzmir’in turizm açısından geleceği yok. Çeşmeli değilim ama Çeşme’de oturan bir insanım. Kim taşın altına elini koyuyor onu görmemiz lazım. 60-70 gün Çeşme’de turizm hareketliliğini sağlamak çok zor. Bugün bir yere uçacaksınız İstanbul aktarmalı gitmek zorundasınız, iki saatlik yol, 12 saat oluyor. İzmir’de uçuşlar az yazın biraz daha artıyor gurbetçilerin de gelmesiyle ama baktığımızda birbirini tetikleyen konular bunlar yolcu yok ki neden uçak gelsin? Türkiye’nin en büyük havalimanlarından birine sahibiz ancak uçak yok” dedi.

“İzmir’in limancılık vizyonu Alsancak ile Aliağa’yı birbirine rakip görmek üzerine kurulu olmamalıdır”

Ayrıca, Alsancak ve Aliağa limanlarını birbirine rakip olmadığını savunan ve İzmir’in doğru bir strateji ile deniz ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olabileceğinin altını çizen Başkan Öztürk, “Biz kurvaziyer konusunda elimizden geleni yaptık. Sevindiğim nokta biz kendimizi hep yalnız hissediyorduk. Şimdi güç birliği ile bir şeyleri hallediyoruz ve bu yöntemden başarı elde ediyoruz.

Yeni nesil gemilerin ihtiyacı olan ekipler artık ayrı ayrı değil tek bir sistemin parçaları olarak değerlendiriliyor. Alsancak’ın en büyük avantajı ise kentin içinde olmasıdır. İzmir’in limancılık vizyonu Alsancak ile Aliağa’yı birbirine rakip görmek üzerine kurulu olmamalıdır. Aliağa’nın büyümesi İzmir için bir kayıp değildir. Alsancak’ın dönüşümü ile düşünüldüğünde İzmir, deniz ticaretinin en önemli merkezlerinden biri haline gelebilir” şeklinde konuştu.