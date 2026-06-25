Transfer yasağı nedeniyle zor günler geçiren İzmir temsilcisi Altay, altyapısından yetiştirdiği genç yeteneklerden Emre Tangeldi’yi elinden kaçırdı. Geçtiğimiz mart ayında siyah-beyazlı kulüpte profesyonel imza atan 20 yaşındaki krampon, alacaklarının ödenmemesi üzerine yasal hakkını kullanarak kontratını tek taraflı olarak sonlandırdı. Yönetimin tepkisini çeken bu ayrılık sonrası boşa çıkan genç futbolcunun, önümüzdeki günlerde Eskişehir temsilcisiyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Siyah-Beyazlılar tazminatı da kaybedebilir...

Kontratın tek taraflı feshedilmesi nedeniyle İzmir ekibi bu transferden herhangi bir bonservis bedeli kazanamayacak. Altay’ın, genç oyuncunun kulüpte forma giydiği 7 sezon için 875 bin TL yetiştirme tazminatı alma hakkı bulunuyor. Ancak, kendisi de transfer yasağıyla karşı karşıya olan Eskişehirspor'un, Emre Tangeldi’ye amatör lisans çıkarması halinde bu ücreti ödeme zorunluluğunun da ortadan kalkabileceği ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetim, hem oyuncuyu hem de olası tazminat gelirini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.