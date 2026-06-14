Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in jeotermal enerji sektörü temsilcileri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) jeotermal santrallere sunulan 100 megavatlık hibrit kurulu güç limitinin yetersiz olacağını söyledi. Mevcut sınırın sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyeceğini belirten sektör temsilcileri, tahsis edilecek kapasitenin santrallerin toplam kurulu gücünün en az yüzde 20'si seviyesine çıkarılmasını talep etti.

“Sadece ‘YEKDEM’ tesisleri yararlanabilecek”

EPDK’nın 14 Nisan’da aldığı kararla birlikte, jeotermal enerji santralleri için ayrılan 100 megavatlık birden fazla kaynaklı hibrit santral başvuruları 30 Haziran’da mesai bitimine kadar kabul edilecek. Türkiye’nin toplamda bin 800 megavata ulaşan jeotermal kaynaklı elektrik enerjisi kurulu gücü dikkate alındığında, bu tahsisin yalnızca yüzde 5,5'lik bir orana tekabül ettiğini belirten Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, jeotermalin yenilenebilir kaynaklar arasında kesintisiz üretim yapabilen tek baz yük kaynağı olduğuna dikkati çekerek uyarılarda bulundu.

JED Başkanı Ali Kındap, EPDK'nın açtığı 100 megavatlık bu kontenjandan yalnızca Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) süresini tamamlamış olan tesislerin yararlanabileceğini ifade ederek mevcut tabloyu şu sözlerle özetledi:

"2025 yılı sonu itibarıyla on yıllık YEKDEM sürelerini tamamlayarak sistemden çıkan jeotermal santrallerimizin kurulu gücü 620 Megavat seviyesinde gerçekleşti. 2026 yılı sonunda bu kurulu güç 833 Megavata yükselecek. Bu verilerin, 100 Megavatlık hibrit kapasite tahsisinin yetersizliğini göstermesi bakımından dikkat çekici olduğunu düşünmekteyiz. Santrallerimiz, ürettikleri enerjinin yüzde 20 ile yüzde 25’ini kendi enerji ihtiyaçlarını karşılamak için tüketiyor. Bu durumda yatırımcılarımıza, kurulu güçlerinin en az yüzde 20’si kadar hibrit santral tahsisi yapılmasını gerekli görmekteyiz"

‘Kontenjan dolacak’ uyarısı yaptı

EPDK'nın değerlendirme sürecinde tesislerin kapasite faktörlerini ölçüt alacağını ve en yüksek orana sahip olandan başlayarak kontenjanı dolduracağını hatırlatan Kındap, Santrallerimiz farklı rezervuar alanlarında üretim yaptıkları için doğal olarak kapasite faktörü birbirinden farklılık gösteriyor. Bu durumda kurulu gücü ve doğal olarak öz tüketimi yüksek olmasına rağmen kapasite faktörü görece daha düşük bir santralin bu tahsisten yararlanması, 100 megavatlık sınır da düşünüldüğünde imkansız hale gelecek” ifadelerini kullandı.

“360 megavatlık kapasiteye ihtiyaç var”

Yeni düzenlemeyle birlikte tek bir jeotermal tesisi için belirlenen üst sınırın 10 megavat olduğunu belirten Kındap, 16 Nisan tarihinden önce iletilen hibrit santral taleplerinin de bu kontenjan havuzuna dahil edileceğinin altını çizdi. Sektörün yatırımlara hız vermesi için toplam gücün yüzde 20’sine denk gelen 360 megavatlık bir hibrit kapasitesine ihtiyaç duyulduğunu belirten JED Başkanı Kındap, Türkiye genelinde güneş enerjisinin 27 bin megavata, rüzgar enerjisinin ise 16 bin megavata ulaştığı bir dönemde bu talebin son derece rasyonel ve uygulanabilir olduğunu belirtti.