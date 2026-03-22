Ticaret Bakanlığı’nın 2026 yılı içinde devreye aldığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile birlikte araç ve taşınmaz satışlarında yeni bir dönem başladı. Amaç açık; dolandırıcılığın önüne geçmek ve vatandaşın mağdur olmasını engellemek.

Sistem yürürlüğe girdikten sonra ilan verme süreci tamamen değişti. Artık kimlik ve yetki doğrulaması yapılmadan hiçbir platformda ilan yayımlanamıyor. Bu durum sadece ilan siteleriyle sınırlı değil, sosyal medya da dahil.

İlan vermek artık herkesin işi değil

Yeni düzenlemeye göre bir aracı ya da taşınmazı satışa koyabilecek kişiler net şekilde sınırlandırıldı. Yalnızca malın sahibi, birinci ve ikinci derece yakınları ya da e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş emlakçı ve galericiler ilan açabiliyor.

Bakanlık bu sistemle birlikte hem fiyat şişirmelerinin hem de sahte ilanların önüne geçmeyi hedefliyor. Özellikle son dönemde artan kapora dolandırıcılığı bu kararın alınmasında etkili oldu.

Sosyal medya paylaşımlarına da sınırlama geldi

Dikkat çeken bir diğer başlık ise sosyal medya. Artık gelişi güzel ilan paylaşımı yapmak mümkün değil. İşletmelerin yalnızca EİDS üzerinden doğrulanmış ilanların linklerini paylaşmasına izin veriliyor.

Bunun dışında yapılan tüm ilan içerikli paylaşımlar kural ihlali sayılıyor. Bakanlık bu konuda sıkı bir takip süreci başlatıldığını da duyurdu.

Doğrulanmamış ilana yaklaşmayın

Vatandaşlar için en kritik nokta ise dikkatli olmak. Yetkisiz kişiler tarafından açılan sahte ilanlar hala risk oluşturabiliyor. Özellikle sosyal medyada karşılaşılan cazip fiyatlı paylaşımların tuzak olabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, yalnızca sistem üzerinden doğrulanmış ilanlara güvenilmesi gerektiğini vurguluyor. Aksi halde küçük bir kapora ile başlayan süreç, ciddi mağduriyetlere yol açabiliyor.

Sistem devrede ama risk tamamen ortadan kalkmış değil. İlanı görmeden, doğrulamayı kontrol etmeden hareket edenler için tehlike sürüyor. Dikkat etmeyenler ise çoğu zaman iş işten geçtikten sonra farkına varıyor, ama o noktada herşey için geç kalınmış olabiliyor.