Meta, sosyal medya rekabetinde yeni bir adım attı. Şirket, “Creator Fast Track” adını verdiği programla içerik üreticilerine doğrudan ödeme yapacağını duyurdu. Amaç net; farklı platformlardaki güçlü hesapları Facebook’a çekmek.

Instagram, TikTok ve YouTube’da kitlesi olan kullanıcıların hedef alındığı programda, dikkat çeken bir gelir modeli sunuluyor. Meta’nın açıkladığı verilere göre, 2025 yılı içinde içerik üreticilerine toplam 3 milyar dolar ödeme yapıldığı da paylaşıldı.

Takipçi sayısına göre ödeme yapılacak

Programın en çok konuşulan tarafı sabit gelir modeli oldu. Buna göre belirli bir takipçi sayısını aşan kullanıcılar, aylık düzenli ödeme alabilecek.

100 bin takipçiye ulaşan hesaplar aylık 1.000 dolar kazanacak. Takipçi sayısı 1 milyon ve üzerine çıkanlar ise 3.000 dolara kadar gelir elde edebilecek.

Bu ödemeler ilk etapta 3 ay sürecek. Ancak Meta cephesinden yapılan açıklamada, ödeme bitse bile hesapların erişim desteğinin devam edeceği belirtildi. Yani görünürlük artışı kalıcı olacak.

Programa katılım şartları neler

Facebook’tan ödeme almak isteyenlerin belli kurallara uyması gerekiyor. Şartlar çok karmaşık değil ama düzenli üretim isteyen bir sistem.

30 gün içinde en az 10 farklı günde toplam 15 Reels videosu paylaşılması gerekiyor. İçeriklerin özgün olması isteniyor. Başka platformdan alınmış, kopya videolar kabul edilmiyor.

Bunun yanında dikkat çeken bir detay daha var. Meta, yapay zeka ile hazırlanan içeriklere de kapıyı kapatmadı. Bu tür içeriklerin de programa dahil edilebileceği açıklandı.

Gelir modeli daha şeffaf hale geliyor

Meta sadece ödeme yapmakla kalmadı. Aynı zamanda gelir sistemini de güncelledi. Artık içerik üreticileri hangi videodan ne kadar kazandığını daha net görebilecek.

Yeni sistemle birlikte, hangi izlenmelerin gelir getirdiği de takip edilebilecek. Bu durum, üreticiler için daha planlı içerik üretmenin önünü açabilir.

Şirketin paylaştığı verilere göre, 2025 yılında elde edilen kazancın yüzde 60’ı doğrudan Reels içeriklerinden geldi. Bu da kısa videoların ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

Facebook yeniden merkez olmak istiyor

Uzmanlara göre bu adım tesadüf değil. Meta, Facebook’u yeniden bir içerik merkezi haline getirmek istiyor. Kısa vadede nakit destek, uzun vadede ise erişim avantajı sunuluyor.

Bu modelin özellikle büyük takipçili hesaplar için cazip olacağı düşünülüyor. Ancak programın nasıl sonuç vereceği şimdiden merak konusu.