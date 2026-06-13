Schengen vizesi almak son yıllarda Türk vatandaşları için daha zorlu hale gelirken, bazı Avrupa ülkeleri başvuru süreçlerinde sundukları avantajlarla öne çıkıyor. Artan başvuru yoğunluğu, sınırlı randevu kontenjanları ve yükselen ret oranlarına rağmen; İspanya, İtalya, Yunanistan, Macaristan, Slovakya ve Slovenya gibi ülkeler, daha erişilebilir süreçleriyle dikkat çekiyor. Avrupa Komisyonu verileri ve son dönem başvuru eğilimleri, bu ülkelerin Türk vatandaşları açısından daha yüksek onay ihtimali sunduğunu gösteriyor. Ancak uzmanlar, olumlu istatistiklerin tek başına yeterli olmadığını ve dosya hazırlığının hâlâ belirleyici unsur olduğunu vurguluyor.

Schengen Vizesinde En Avantajlı Ülkeler Hangileri

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında en sık tercih ettiği ülkeler arasında yer alan İspanya, düşük ret oranlarıyla listenin üst sıralarında bulunuyor. İstanbul ve Ankara’daki başvurularda ret oranının tek haneli seviyelerde seyretmesi, ülkeyi özellikle turistik seyahat planlayanlar için cazip hale getiriyor. 2025 verilerine göre Türkiye’den yapılan İspanya başvurularında ret oranı yaklaşık yüzde 6,8 olarak kaydedildi.

İtalya da düzenli gelir beyanı sunabilen başvuru sahiplerine yönelik yaklaşımıyla öne çıkıyor. Özellikle ilk kez Schengen vizesi alacak kişiler için uzun süreli ve çok girişli vize verilme ihtimalinin diğer birçok ülkeye kıyasla daha yüksek olduğu belirtiliyor. İtalya'nın Türkiye kaynaklı başvurularda ret oranı yüzde 10’un altında seyrediyor.

Yunanistan ise coğrafi yakınlığı ve yüksek başvuru hacmine rağmen koruduğu görece düşük ret oranıyla dikkat çekiyor. Avrupa Komisyonu verilerine göre Yunanistan, Türk vatandaşlarına en fazla Schengen vizesi veren ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

İlk Kez Schengen Alacaklar İçin Hangi Ülkeler Öne Çıkıyor

Schengen vizesine ilk kez başvuracak kişiler için süreçte öngörülebilirlik büyük önem taşıyor. Bu noktada Macaristan, standartlaştırılmış evrak talepleri ve daha net prosedürleri sayesinde öne çıkıyor. Başvuru sahipleri açısından sürprizlerin daha az yaşandığı bir sistem sunması, ülkeyi ilk başvurular için tercih edilen rotalardan biri haline getiriyor.

Bunun yanında Slovakya ve Slovenya da düşük başvuru hacmi nedeniyle dikkat çekiyor. Büyük Schengen ülkelerinde yaşanan randevu sıkıntıları bu ülkelerde daha sınırlı hissediliyor. Uzmanlara göre daha az yoğunluk, dosyaların daha hızlı incelenmesine ve başvuru sahiplerinin daha kısa sürede sonuç almasına katkı sağlıyor. Slovakya’nın Türk vatandaşları için en düşük ret oranlarından birine sahip olduğu da son verilerde görülüyor.

Ancak vize uzmanları, yalnızca düşük ret oranlarına bakarak başvuru yapılmasının doğru bir strateji olmadığını belirtiyor. Seyahatin asıl amacı hangi ülkeyse, başvurunun da o ülke üzerinden yapılması gerekiyor. Aksi durumda sınır kontrollerinde ek incelemelerle karşılaşılabiliyor.

Pasaport ve Evrak Hataları Başvuruyu Doğrudan Etkiliyor

Schengen otoriteleri son dönemde teknik detaylara ilişkin uyarılarını da sıklaştırdı. Bunların başında pasaport geçerlilik süresi geliyor. Dönüş tarihinden sonra en az üç ay daha geçerliliği bulunmayan pasaportlarla yapılan başvurular sistem tarafından reddedilebiliyor. Aynı şekilde son 10 yıl içinde düzenlenmemiş pasaportlar da Schengen kurallarına uygun kabul edilmiyor.

Başvuru sahiplerinin dikkat etmesi gereken diğer unsurlar ise şunlar:

Pasaportun yıpranmamış ve okunabilir olması

Biyometrik verilerin güncel bulunması

Seyahat sağlık sigortasının tüm kalış süresini kapsaması

Banka hesap hareketlerinin tutarlı görünmesi

Konaklama ve ulaşım belgelerinin doğrulanabilir olması

Seyahat amacını destekleyen ek evrakların eksiksiz sunulması

Eksik ya da çelişkili bilgi içeren dosyalar, yalnızca ret kararına değil, sonraki başvurularda da ek incelemeye neden olabiliyor. Başvuru dosyasının seyahat planıyla uyumlu olması kritik önem taşıyor.

Schengen Başvurularında Yoğunluk Sürüyor

Avrupa Komisyonu verilerine göre Türkiye, Çin’in ardından Schengen bölgesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke konumunda bulunuyor. 2025 yılında Türk vatandaşları tarafından yapılan başvuru sayısı 1,26 milyonun üzerine çıktı. Buna karşılık genel ret oranı yüzde 14,6 seviyesinde gerçekleşti.

Sektör temsilcileri, asıl sorunun yalnızca ret oranları olmadığını, randevu erişimindeki zorlukların da seyahat planlarını etkilediğini belirtiyor. Özellikle yaz sezonu öncesinde konsolosluklardaki yoğunluk nedeniyle birçok başvuru sahibi haftalarca uygun tarih bulmakta zorlanabiliyor.