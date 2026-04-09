Son Mühür - ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından petrol fiyatları yüzde 13 geriledi. Brent petrol 100 doların altına inerken, bu gelişme akaryakıt fiyatlarında büyük bir indirim beklentisi oluşturdu. Akaryakıtta son olarak motorine 7 liranın üzerinde zam yapılmış ve litre fiyatı 85 TL’yi aşmıştı. Son gelişmelerle birlikte ise 10 liraya kadar ulaşabilecek indirimlerin gündemde olduğu ve fiyat düşüşünün yarından itibaren pompaya yansımasının beklendiği ifade ediliyor.

9 Nisan 2026 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 62.60 TL

Motorin litre fiyatı: 85,12 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 62.45 TL

Motorin litre fiyatı: 85,13 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63.57 TL

Motorin litre fiyatı: 86,25 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 63.85 TL

Motorin litre fiyatı: 86,52 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL