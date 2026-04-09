Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Gelecek Partisi teşkilatından istifalar yaşandı. İlçe Başkanı Ecevit Anuş’un da aralarında bulunduğu 35 kişi, düzenlenen törenle AK Parti’ye katıldı.

Tören iki farklı noktada gerçekleştirildi

AK Parti Yüksekova İlçe Meclis Danışma Toplantısı, Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapıldı. Toplantının ardından Büyükçiftlik beldesine bağlı Kerem Zeydan Mahallesi’nde katılım töreni düzenlendi. Programda, Gelecek Partisi’nden ayrılan isimlere parti rozetleri takdim edildi.

390 kişilik katılım

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Gelecek Partisi Büyükçiftlik belde teşkilatından aileleriyle birlikte toplam 390 kişi AK Parti saflarına geçti. Katılımın, ilçe ve belde teşkilatlarında önemli bir hareketlilik oluşturduğu belirtildi.

“AK parti ailesi büyüyor”

Törende konuşan AK Parti Hakkâri İl Başkanı Zeydin Kaya, yeni katılımların partiye güç kattığını ifade ederek, “AK Parti ailemiz her geçen gün daha da büyüyor. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Dikkat çeken isimler

AK Parti’ye katılanlar arasında Gelecek Partisi Yüksekova İlçe Başkanı Ecevit Anuş’un yanı sıra, Büyükçiftlik Belde Başkanı Bayram Bilin ve belediye encümeni üyelerinin de bulunduğu çok sayıda isim yer aldı. Katılımın, yerel siyasi dengeler açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.