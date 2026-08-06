Son Mühür - Küresel petrol fiyatlarındaki değişimler, döviz kurundaki hareketlilik ve akaryakıtta uygulanan vergi düzenlemeleri, pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle sürücüler, benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri yakından takip ediyor.

Edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4,35 TL'lik bir indirimin oluşması bekleniyor. Ancak söz konusu indirimin, motorinde olduğu gibi Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamında değerlendirilmesi öngörülüyor.

Pompa fiyatına yansımayacak

Bu kapsamda oluşacak fiyat avantajının tamamının ÖTV'ye yansıtılması nedeniyle, benzin pompa fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Böylece maliyetlerdeki düşüşün sürücülere indirim olarak yansımayacağı ifade ediliyor.

Güncel akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2026

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.27 TL

Motorin litre fiyatı: 80.01 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.12 TL

Motorin litre fiyatı: 79.87 TL

LPG litre fiyatı: 33.19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.24 TL

Motorin litre fiyatı: 81.14 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.52 TL

Motorin litre fiyatı: 81.41 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL