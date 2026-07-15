Son Mühür - Küresel petrol piyasalarında yaşanan yükseliş ile döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor. ABD ile İran arasındaki ateşkesin sona ermesi, Körfez'de artan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerinde yaşanan düşüş, enerji arzına yönelik endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Dünya petrol ticaretinin en stratejik güzergâhlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatların yavaşlaması, uluslararası petrol fiyatlarını yukarı çekerken, bu gelişmelerin Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarına yeni zamlar olarak yansıması bekleniyor.

Tarih belli oldu

Sektör kaynaklarının beklentisine göre, 17 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren motorinin litre fiyatında 3,90 TL, benzinin litre fiyatında ise yaklaşık 1 TL'lik artış uygulanması öngörülüyor.

Fiyatlar nasıl değişecek?

Planlanan fiyat artışının pompaya yansımasıyla birlikte benzin fiyatlarının birçok kentte rekor seviyelere çıkması bekleniyor. Tahminlere göre benzinin litre fiyatı İstanbul'da 65,51 TL, Ankara'da 66,46 TL, İzmir'de 66,75 TL, doğu illerinde ise 68,10 TL seviyesine yükselecek. Motorin tarafında ise zam sonrası litre fiyatının İstanbul'da 73,86 TL, Ankara'da 74,97 TL, İzmir'de 75,24 TL ve doğu illerinde yaklaşık 76,70 TL olması öngörülüyor.