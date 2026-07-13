Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasal süreç kapsamında, Ahbap Derneği'ne yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, aralarında dernek başkanı ve ünlü sanatçı Haluk Levent'in de yer aldığı 18 şüpheli Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Suçlamalar ve dosyadaki detaylar

Soruşturma dosyasında şüphelilere yönelik ağır ithamlar bulunuyor. Haluk Levent ve beraberindekiler; "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç örgütü üyeliği" iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Yapılan incelemelerde, Haluk Levent'in 2020 ile 2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı ve bu süreçte 390 milyon lira zarar ettiği öne sürüldü. Ayrıca soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'nin resmi hesaplarından Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya'nın şahsi hesabına 120 milyon lira tutarında şüpheli bir para aktarımının yapıldığı tespit edildi.

Yüksek tutarlı para hareketleri

Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin yanı sıra, MASAK raporları ve hesap hareketleri incelemeleri dikkat çekici bulguları ortaya çıkardı. Yapılan detaylı incelemelerde, şüphelilerin resmi mali profilleriyle bağdaşmayan, olağan dışı ve yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdikleri belirlendi.

Kendi aralarında da yüklü miktarlarda para transferi yaptıkları tespit edilen şüphelilerin, bu fonları şans oyunları platformlarına aktararak çok yüksek meblağlarda bahis oynadıkları ve bu süreçte ciddi maddi kayıplar yaşadıkları kayıtlara geçti. Soruşturma dosyasında öne çıkan bir diğer önemli bulgu ise, şüphelilerin kısa zaman dilimleri içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda şüpheli tapu devir işlemi gerçekleştirmiş olmaları oldu.

Şüpheliler gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyeleri ile dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli belgelere el konuldu. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler

Avukat Ece Güner'in de gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltına alınan isimler şöyle güncellendi:

Haluk Levent

Zafer Yay

Emrah Gödenler

Şehmus Baştuğ

Halil Bostancı

Mehmet Ulu

Sevda Kurt

Yasin Meydaneri

Recep Sancak

Abdülcevat Özkan

Kemal Ötünç

Nurdan Eriş

Gülşen Öztürk

Erhan Dökmeci

Merve Yılman

Yusuf Can Ertit

Tuğba Serbest Bıçak

İlker Çetin

Esin Önder Çağlayan

Ece Güner