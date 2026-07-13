Son Mühür- Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirilen MYK, görevden alınan yedil il yönetimi ve aralarında Çağatay Güç'ün de olduğu ihraç kararlarıyla öne çıkmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki MYK'da, Afyonkarahisar, Trabzon, Giresun, Yozgat, Burdur, Tekirdağ ve Aydın il yönetimleri görevden alınmıştı.

Daha önce görevden alınan CHP İzmir il Başkanı Çağatay Güç, Trabzon il Başkanı Mustafa Bak ve Giresun il Başkanı Gökhan Şenyürek de kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilmişti.

MYK'dan Veli Özdemir kararı...



MYK'da örgütlerle ilgili alınan kararlar dışında Genel Merkez yapılanmasıyla ilgili dikkat çeken bir atama yapıldığı öğrenildi.

CHP Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu'nun kadrosuna, Kılıçdaroğlu'nun eski İletişim danışmanlarından Veli Özdemir eklendi.

Bir dönem Parti Meclisi üyesi olarak da görev yapan, Kılıçdaroğlu'nun ilk görev döneminde siyasi konularda ona en yakın çekirdek kadronun parçası olan eski Başdanışman Veli Özdemir, yeni dönemde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapacak.

Bülent Ecevit'in dergisinde çalışmıştı...

Aralarında Bülent Ecevit'in 1981'de çıkardığı Arayış Dergisi olmak üzere Günaydın, Akşam, Özgür Gündem, Evrensel, UBA Ajansı gibi yayın organlarında çalışan Veli Özdemir, ANKA Haber Ajansı'nın uzun süre Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş deneyimli bir gazeteci.



2015 ön seçimini o takip etmişti...



Veli Özdemir'in İzmir siyasetiyle de ayrı bir geçmişi bulunuyor. Özdemir, 2015'te Kılıçdaroğlu'nun İzmir 2.Bölgeden aday olarak katıldığı ön seçimde, İzmir Koordinatörü olarak görev yapmıştı.

Kılıçdaroğlu Genel Başkan olarak girdiği seçimde yüzde 90 oyla sandıktan birinci çıkmayı başarmıştı.

