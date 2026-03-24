SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’de infial yaratan olayda, iddiaya göre akrabası S.S.’nin ahlaksız tekliflerini reddeden mağdur kadın M.A., mahrem görüntülerinin aile bireylerine ve üçüncü kişilere yayılmasıyla kabusu yaşadı. Yargıya taşınan olayda, sanıkların "şantaj, tehdit, özel hayatın gizliliği ve cinsel taciz" suçlarından cezalandırılması isteniyor.



İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, "özel hayatın gizliliği ve şantaj" zinciri iddiaları kan dondurdu. Müşteki M.A.’nın avukatı Kürşat Bıyık tarafından mahkemeye sunulan beyanlar, bir kadının aile bütünlüğünü ve onurunu hedef alan sistematik saldırıyı gözler önüne serdi.

"Rızasıyla Gönderdi" Savunması Hukuken Geçersiz

Dosyadaki iddialara göre sanık S.S., mağdur kadın M.A.’yı elindeki mahrem görüntüleri yaymakla tehdit ederek baskı altına aldı. Sanık tarafının "Görüntüler rızayla gönderildi" savunmasına sert tepki gösteren Avukat Kürşat Bıyık, Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarını hatırlatarak; görüntülerin rıza ile çekilmiş olmasının, bunların üçüncü kişilere ifşa edilmesini asla hukuka uygun hale getirmeyeceğini vurguladı.

Sistematik İşkence: Şantaj, Tehdit ve Taciz

Dava dilekçesinde, sanık S.S.’nin mağdurun içinde bulunduğu zor durumdan yararlanmaya çalıştığı, cinsel içerikli taleplerine karşılık bulamayınca görüntüleri yayarak "şantaj" ve "cinsel taciz" suçlarını işlediği belirtildi. Mağdurun sadece özel hayatının değil, Anayasa ile güvence altına alınan aile kurumunun da doğrudan saldırıya uğradığı ifade edildi.

"Maddi Gerçek Teknik İncelemeyle Ortaya Çıkacak"

Mağdur vekili, mahkemeden dijital verilerin ve telefonların kriminal incelemeye gönderilmesini talep etti. WhatsApp yazışmaları, silinen kayıtlar ve HTS verileriyle görüntülerin kimler tarafından, hangi baz istasyonu üzerinden yayıldığının teknik olarak ispatlanması bekleniyor. Ayrıca olayda adı geçen tanıkların dinlenmesiyle, sanıkların "sistematik ihlal" süreci netleşecek.

Savcılık Mütalaasına İtiraz: Mağdur Sanık Yapılamaz!

Avukat Kürşat Bıyık, Cumhuriyet Savcılığı’nın müşteki M.A. hakkında cinsel taciz suçlamasıyla ilgili sunduğu mütalaaya itirazda bulundu. Müvekkilinin asıl mağdur olduğunu belirten Bıyık, "Müşteki hakkında suçun işlendiğine dair kesin ve inandırıcı hiçbir delil yoktur. Ceza hukukunun amacı mağduru cezalandırmak değil, asıl suçluları tespit etmektir" diyerek müvekkili için beraat, sanıklar S.S. ve G.S. için ise en ağır cezayı talep etti. İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava, dijital delillerin incelenmesi ve tanıkların dinlenmesiyle konusunda taleplerin kabul edilip edilmeyeceği yönündeki karar bekleniyor.