Belçika'nın tarihi ve gizemli atmosferinde çekilen strateji ve akıl oyunu formatındaki The Traitors Türkiye, "Kimseye güvenme" mottosuyla izleyicisini ekran başına bağlamayı sürdürüyor. Televizyon dünyasında "sosyal dedektiflik" türünün zirvesi olarak değerlendirilen yapım, ilk bölümünü 26 Mart'ta Kanal D'de yayınladı ve her geçen bölümle gerilimi bir üst seviyeye taşıyor.

4. bölüm ne zaman yayınlanacak?

The Traitors Türkiye 4. bölümü 16 Nisan Perşembe günü saat 20.00'da Kanal D'de izleyicinin karşısına çıkacak. Bölüm aynı anda Prime Video platformunda da yayımlanacak. Yani hem televizyon ekranlarından hem de dijital platformdan eş zamanlı takip etmek mümkün olacak.

Yarışma nasıl işliyor?

Belçika'da görkemli bir şatoda çekilen yarışmada 20 ünlü isim büyük ödül için mücadele ediyor. Yarışmacılar "Hainler" (Traitors) ve "Masumlar" (Faithfuls) olarak iki gruba ayrılıyor. Her iki grubun da birbirinden tamamen farklı hedefleri bulunuyor.

Hainlerin amacı kimliklerini gizleyerek masumları tek tek elemek ve büyük ödüle ulaşmak. Masumların amacı ise aralarındaki hainleri tespit edip oylama yoluyla kaleden sürgün etmek. Bu iki taraf arasındaki gerilim dolu mücadele, her bölümde beklenmedik stratejik hamlelere sahne oluyor. Yarışmacıların kendi aralarındaki ittifaklar ve ihanetler programı daha da heyecanlı kılıyor.

4. bölümde neler olacak?

Son bölümün ardından kaledeki dengeler tamamen değişti. İlk bölümlerde Selim Yuhay, Emir Elidemir ve Özgür Balakar hain olarak belirlendi; bu isimler stratejik hamleleriyle masumları şaşkına çevirmeyi başardı. Masumlar ise bu oyunu bozmak için her geçen bölümde çok daha dikkatli hamleler yapmaya çalışıyor.

Son bölümde masumların hainleri yakalayıp yakalayamayacağı ve gece yarısı gerçekleşecek yeni "infaz" tüm gözleri ekrana çekecek. Kaledeki güç dengelerinin bir kez daha alt üst olması beklenen bölüm, Kanal D ve Prime Video izleyicilerini nefes kesen bir gerilimle buluşturmaya hazırlanıyor.