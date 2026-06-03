LiveWire, ABD merkezli elektrikli motosiklet üreticisi Dust Moto'yu satın aldığını duyurdu. Harley-Davidson tarafından kurulan marka, bu hamleyle ürün gamını genişletmenin ilk somut adımını attı ve elektrikli iki teker pazarındaki konumunu güçlendirme niyetini ortaya koydu. Anlaşmanın mali detayları paylaşılmasa da, sektör bu birleşmeyi yakından takip ediyor.

LiveWire neden Dust Moto'yu satın aldı?

LiveWire şu ana dek ağırlıklı olarak normal yollara yönelik modeller üzerine yoğunlaşan bir marka konumundaydı. Dust Moto'nun satın alınmasındaki temel amaç ise bu portföyü araziye taşımak. Zira Dust Moto, off-road dünyasına yönelik tasarladığı tek modeliyle kendine sağlam bir niş açtı. Böylece LiveWire, şehir içi ve yol odaklı kataloğunu toprak pistlerin keyfini arayan sürücülere de ulaştırma şansı yakalıyor. Arazi segmenti, elektrikli motosiklet pazarında son yıllarda hızla büyüyen bir alan; sessiz çalışması ve anlık tork avantajıyla off-road kullanımına oldukça uygun. Bu satın alma, markanın uzun vadeli büyüme planının önemli bir parçası olarak okunuyor.

LiveWire'ın yeni modeli Hightail neler sunuyor?

Dust Moto'nun ilk ve tek motosikleti olan Hightail, araziye yönelik modern bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Modelin kalbinde, 42 beygir güç ve 660 Nm tork üreten bir PMSM elektrik motoru bulunuyor. Yalnızca 100 kilogram ağırlığındaki motosiklet, 4,4 kWh kapasiteli bir batarya taşıyor. Üreticinin verdiği bilgiye göre bu paket, kısa toprak pistlerde yaklaşık iki saatlik, başka bir deyişle 56 kilometre civarında bir sürüş keyfi sağlıyor. Hafif gövdesi ve yüksek torku ile Hightail, eğlence odaklı arazi kullanımı için geliştirilen bir model görünümünde. Düşük ağırlığı sayesinde teknik parkurlarda kolay yönetilebilen bir sürüş vaat ediyor. LiveWire'ın bu modeli nasıl konumlandıracağı ve gelecekte yeni arazi motosikletleri çıkarıp çıkarmayacağı ise önümüzdeki dönemde belli olacak.