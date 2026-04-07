Her yıl büyük coşkuyla kutlanan 23 Nisan, yurt genelinde okullardan meydanlara kadar pek çok noktada etkinliklere sahne olacak. Peki bu yıl tatil kaç gün sürecek ve köprü tatil fırsatı var mı?

23 Nisan 2026 hangi gün?

2026 yılı takvimine göre 23 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında bu tarih 1 tam gün resmi tatil olarak uygulanacak. Kamu kurumları, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu bu gün kapalı olacak. Okullar da bayram nedeniyle tatil yapacak.

24 Nisan 2026 tatil mi?

23 Nisan'ın ertesi günü olan 24 Nisan Cuma, resmi tatil kapsamında bulunmuyor. Yani bu tarih normal iş günü olarak geçerli olacak. Ancak 23 Nisan'ın Perşembe gününe denk gelmesi, çalışanlar için cazip bir fırsat yaratıyor. Cuma günü yıllık izin kullananlar, hafta sonuyla birlikte toplamda 4 günlük kesintisiz bir tatil elde edebilecek.

2026 yılında hangi resmi tatiller var?

Yılın kalan bölümünde vatandaşları birçok resmi tatil bekliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk gelirken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Salı günü kutlanacak. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ise yılın en uzun tatil dönemlerini oluşturacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Çarşamba, 30 Ağustos Zafer Bayramı Pazar ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk geliyor.

Öğrenciler için 23 Nisan tatili nasıl olacak?

MEB'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre 23 Nisan tüm okullarda resmi tatil. Bayram kutlamaları kapsamında öğrenciler çeşitli etkinliklere katılacak ve okullarında düzenlenen programlarda görev alacak. Cuma günü ise normal ders programı uygulanacak.