Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan ana arterlerde 27 Şubat 2026 tarihi itibarıyla tam anlamıyla bir doğa mücadelesi yaşanıyor. Bölgede günlerdir etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışlar, özellikle 'Yeni Antalya-Konya Yolu' olarak bilinen güzergahı kullanılamaz hale getirdi. Eynif ve Gembos ovalarından geçen yol, yağışların ardından adeta dev bir göle dönüştü. Aynı anda yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ise diğer geçiş noktalarını zorluyor. Sürücülerin mağdur olmaması adına yetkililerden peş peşe uyarılar geldi.

ANTALYA KONYA YOLU TRAFİĞE KAPANDI MI, SON DURUM NE?

Şiddetli yağışın vurduğu yeni güzergahta ulaşım tamamen durdu. Taşağıl kavşağı, Demirkapı Tüneli girişi, Başlar kavşağı ve İbradı yönüne dönen toplam 7 ayrı kavşak, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Asfalt zeminin sular altında kalması nedeniyle araç geçişinin imkansız hale geldiği bölgede, ekipler önlem alarak şeritleri kapattı. Havadan alınan görüntüler, yolun suyla kaplanarak adeta bir göl yatağına dönüştüğünü gözler önüne serdi.

ALACABEL GEÇİDİNDE KAR VAR MI, ZİNCİR GEREKLİ Mİ?

Yolun su baskınına uğrayan alt kesimlerinin aksine, 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde ise kış şartları sürücüleri zorluyor. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu geçitte Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede zaman zaman etkili olan tipi ve buzlanma riski nedeniyle ağır tonajlı araçların (tır ve çekici) geçişine izin verilmiyor veya bekletiliyor. Binek araçların ise kış lastiği olmadan yola çıkmaması, mutlaka zincir bulundurması gerektiği belirtildi.

SÜRÜCÜLER HANGİ GÜZERGAHI KULLANMALI?

Yeni yolun sular altında kalması ve Demirkapı Tüneli hattının kapanması üzerine trafik akışı alternatif güzergaha yönlendirildi. Konya ile Antalya arasında seyahat edecek sürücülerin, eski yol olarak bilinen Seydişehir - Akseki - Manavgat hattını kullanmaları istendi. Ancak bu hatta da Alacabel geçidindeki kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT: BUNLARI YANINIZDA BULUNDURUN

Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu. Yola çıkmak zorunda olan sürücülerin ise araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları hayati önem taşıyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ALO 159 hattını arayarak anlık yol durumu hakkında bilgi almaları, olası mağduriyetlerin önüne geçmek için tavsiye ediliyor.