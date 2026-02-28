Son Mühür - Tanju Özcan, rüşvet soruşturması kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Özcan’ın da aralarında bulunduğu toplam 13 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

X hesabından paylaştı

Gözaltı sırasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanju Özcan, "Jandarma tarafından gözaltına alındım. Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur!" ifadelerine yer verdi.

Gözaltına alınan isimler belli oldu

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 şüphelinin rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Söz konusu isimlerin listesi ise şöyle:

Tanju Özcan - Başkan

Süleyman Can - Başkan Yardımcısı

Naim Ayhan - Müdür

Ali Sarıyıldız

Mehmet Ağan

Buse Özkan

Hakan Yılmaz

Ergün Temel

Tahsin Arslan

Sinan Pekcan

Yasin Bargaç

Cahit Görüş

Hüseyin Ekrem Serin