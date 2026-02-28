Son Mühür - Tanju Özcan, rüşvet soruşturması kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Özcan’ın da aralarında bulunduğu toplam 13 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
X hesabından paylaştı
Gözaltı sırasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanju Özcan, "Jandarma tarafından gözaltına alındım. Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur!" ifadelerine yer verdi.
Gözaltına alınan isimler belli oldu
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 şüphelinin rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Söz konusu isimlerin listesi ise şöyle:
- Tanju Özcan - Başkan
- Süleyman Can - Başkan Yardımcısı
- Naim Ayhan - Müdür
- Ali Sarıyıldız
- Mehmet Ağan
- Buse Özkan
- Hakan Yılmaz
- Ergün Temel
- Tahsin Arslan
- Sinan Pekcan
- Yasin Bargaç
- Cahit Görüş
- Hüseyin Ekrem Serin
Kaynak: Haber Merkezi