Kira sözleşmeleri Mart ayında dolan vatandaşlar için geri sayım başladı. Yüzde 25'lik sabit zam sınırının Temmuz 2024'te kaldırılması ile birlikte kiralar artık TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Şubat ayında kira artış oranı yüzde 33,98 olarak kayıtlara geçmişti. Peki, 2026 Mart kira zammı ne zaman belli olacak? İşte yanıtı...

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği 2026 Mart ayı kira artış oranı, TÜİK'in Şubat ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından kesinleşecek. Bu kritik veri 3 Mart Salı günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak.

TÜİK'in açıklayacağı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 'on iki aylık ortalamalar' verisi, Mart ayında sözleşme yenileyecekler için yasal üst sınır kabul edilecek.

GEÇEN AY ORAN KAÇ OLMUŞTU?

Fikir vermesi açısından bir önceki ayın verileri de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Şubat ayında açıklanan verilere göre TÜFE, yıllık bazda yüzde 30,65 artış gösterdi. Ancak kira zammında baz alınan 'on iki aylık ortalamalara göre değişim' oranı yüzde 33,98 olarak gerçekleşti. Mart ayı oranının da bu seviyelerde veya enflasyon seyrine göre küçük değişimlerle gelmesi bekleniyor.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR? (ÖRNEK HESAPLAMA)

Yasal düzenlemeye göre ev sahipleri, TÜİK'in açıkladığı bu oranın üzerinde bir zam talep edemiyor, ancak altında bir oranda anlaşma sağlanabiliyor.

Şubat ayındaki yüzde 33,98'lik oran baz alındığında örnek bir hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL

20.000 TL Kira Artış Oranı: %33,98

%33,98 Yapılacak Zam Tutarı: 6.796 TL

6.796 TL Yeni Kira Bedeli: 26.796 TL