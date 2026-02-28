Süt kaynatmanın basit bir iş gibi göründüğünü ancak küçük hataların büyük temizliklere yol açtığını aktarıyor. Taşan süt sadece ocağı kirletmiyor, aynı zamanda sütün tadını da etkileyebiliyor. Bu nedenle bazı temel kurallara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Tencere seçimi önemli görülüyor

Süt kaynatırken kullanılan tencerenin boyutu ve yapısı büyük fark yaratıyor. Derin ve geniş tencerelerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Böylece kaynama sırasında oluşan köpüğün yayılacak alan bulduğunu ifade ediyor.

Kalın tabanlı tencerelerin ısıyı eşit dağıttığını, bu sayede sütün dibinin tutma riskinin azaldığını söylüyor. Küçük ve ince tabanlı tencerelerde ise sütün kısa sürede taşabildiğini, hatta dibinde yanık oluşabildiğini dile getiriyor.

Yüksek ateş yerine orta ateş öneriliyor

Sütün en sık yüksek ateş nedeniyle taştığını hatırlatıyor. Orta ateşte yavaş yavaş ısıtmanın daha kontrollü bir kaynama sağladığını anlatıyor. Böylece köpüğün birikmediğini ve sütün homojen şekilde ısındığını belirtiyor.

Bir de sütün kaynarken göz önünde tutulmasının önemli olduğunu ekliyor. Kısa süreli dalgınlıkların bile taşmaya neden olabildiğini söylüyor.

Dibine birkaç damla su eklemek işe yarıyor

Eski usul yöntemlerden birinin de tencerenin dibine birkaç damla su eklemek olduğunu aktarıyor. Suyun ince bir bariyer oluşturduğunu, bu sayede sütün dibinin tutmasının ve taşmasının engellendiğini ifade ediyor.

Özellikle taze süt kullanıldığında bu yöntemin daha etkili olduğunu söylüyor. Sütün kıvamını bozmadığını, gönül rahatlığıyla uygulanabileeğini dile getiriyor.

Tahta kaşık detayı gözden kaçmamalı

Tencerenin üzerine yerleştirilen tahta kaşığın basit ama etkili bir yöntem olduğunu belirtiyor. Kaynayan sütün kaşığa çarparak köpüğünün dağıldığını anlatıyor.

Metal kaşıkların aynı etkiyi göstermediğini, tahta kaşığın ısıyı iletmemesi sayesinde daha faydalı olduğunu vurguluyor. Kaşığın sabit şekilde tencerenin üzerinde durmasının yeterli oldugunu ekliyor.

Köpüğü almak taşmayı azaltıyor

Süt kaynamaya başladığında oluşan köpüğün düzenli olarak alınmasının önemli olduğunu söylüyor. Küçük bir kepçe ya da kaşık yardımıyla köpüğün alınmasının taşmayı ciddi oranda azalttığını ifade ediyor.

Özellikle sütle tatlı hazırlanacağı zaman bu yöntemin işleri kolaylaştırdığını dile getiriyor.