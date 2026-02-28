Mart ayıyla birlikte sıcaklıklar yükseldi. Bahar havası birçok kişiyi sevindirdi ama polen alerjisi olanlar için tablo pek iç açıcı değil. Uzmanlar, özellikle mart ve haziran arasında çamaşırların açık havada kurutulmaması gerektiğini vurguluyor. Çünkü o masum görünen alışkanlık, polenleri doğrudan yatak odasına kadar taşıyabiliyor.

Islak kumaşlar polenleri üzerine çekiyor

Uzmanlara göre mesele aslında oldukça basit. Havada uçuşan milyonlarca mikroskobik polen taneciği, nemli tekstil ürünlerine kolayca yapışıyor. Çamaşır kururken oluşan statik elektrik de bu polenleri liflerin arasına adeta kilitliyor.

Özellikle kızılağaç, huş, çayır otları ve zeytin ağacı polenlerinin yoğun olduğu dönemde dışarıda kuruyan bir çarşaf, havadaki ne varsa toplayan büyük bir filtre gibi davranıyor. Yani balkon demek sadece güneş ve rüzgar demek değil, aynı zamanda görünmeyen bir polen yükü demek.

Gece yaşanan belirtilerin nedeni yastık olabilir

Pencerelerini kapalı tutmasına rağmen gece burun tıkanıklığıyla uyananların sayısı az değil. Boğazda kaşıntı, gözlerde şişlik… Çoğu kişi bunu kedi tüyüne ya da şehir kirliliğine bağlıyor. Oysa uzmanlar, saatlerce temas edilen nevresim ve yastık kılıflarının da önemli bir etken olabileceğini söylüyor.

Halk sağlığı yetkilileri, şehirlerdeki hava kirliliğinin polenlerin dış çeperini zayıflattığını ve onları daha agresif hale getirdiğini belirtiyor. Bu yüzden sadece kırsal alanlar değil, şehir balkonları da risk barındırıyor. Hatta bazen daha fazla.

Uzmanlar ne öneriyor

Polen mevsimini daha rahat atlatmak için bazı basit önlemler var. Özellikle polen endeksinin yüksek olduğu günlerde çamaşırların ev içinde ya da kurutma makinesinde kurutulması tavsiye ediliyor.

Dışarıda kurutmak zorunda kalanların ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasını tercih etmemesi isteniyor. Çünkü polen yoğunluğunun zirve yaptığı saatler genelde bu aralıkta.

Bir diğer öneri de yatmadan önce saçların yıkanması. Gün boyu saçta biriken polenler farkında olmadan yastığa bulaşabiliyor. Ayrıca dışarıya çamaşır asmadan önce güncel polen durumunu gösteren mobil uygulamaların veya internet sitelerinin kontrol edilmesi öneriliyor.