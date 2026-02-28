Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi'nin resmi duyurusuna göre TIPDİL sınav sonuçları 9 Mart 2026 tarihinde açıklanacak. Sınav ile sonuç açıklaması arasında yaklaşık 9 günlük bir değerlendirme süreci bulunuyor. Adaylar sonuçlarına Ankara Üniversitesi'nin aday işlemleri portalı üzerinden ulaşabilecek.

TIPDİL sınavı nedir, kimler girer?

TIPDİL sınavı, Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından yılda birkaç kez düzenlenen ve tıp alanına özel bir yabancı dil yeterlilik sınavı. TUS, DUS ve EUS tercihlerinde aranan yabancı dil şartını karşılamak isteyen adaylar bu sınava katılıyor. Tıp fakültesi öğrencileri, pratisyen hekimler, uzman doktorlar, asistan doktorlar, diş hekimleri ve sağlık bilimleri mezunları TIPDİL'e girebilen adaylar arasında yer alıyor.

TIPDİL 2026 sınavı kaç soru, kaç dakika sürdü?

Sınavda adaylara toplamda 80 soru yöneltildi ve çözüm için 150 dakikalık süre tanındı. Sorular kelime bilgisi, dilbilgisi, çeviri, paragraf yorumlama ve cloze test gibi farklı kategorilerden oluşuyor. Değerlendirmede yalnızca doğru yanıtlar dikkate alınıyor ve TIPDİL baraj puanı 100 üzerinden 50 olarak uygulanıyor. Puanlama formülü ise doğru sayısının soru sayısına bölünüp 100 ile çarpılması şeklinde hesaplanıyor.

TIPDİL sonuçları nereden sorgulanır?

TIPDİL 2026 sonuçları açıklandığında adaylar, Ankara Üniversitesi'nin aday.ankara.edu.tr adresindeki Sınav İşlemleri menüsünden TC kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilecek. Sonuç belgesi de aynı platform üzerinden indirilebilecek.

TIPDİL puanı kaç yıl geçerli?

Sınavdan alınan TIPDİL puanının geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiş durumda. Beş yıllık sürenin hesaplanmasında adayın mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi esas alınıyor. Ayrıca TIPDİL puanları ile YDS puanları arasında denklik bulunuyor, bu da adaylara farklı sınavlarda elde ettikleri puanları kullanma esnekliği sağlıyor.

TIPDİL 2026 başvuru süreci nasıl ilerledi?

2026 Şubat dönemi için normal başvurular 2-11 Şubat tarihleri arasında alındı. Geç başvuru hakkı ise 16-17 Şubat'ta artırımlı ücretle sunuldu. Sınava giriş belgeleri 20 Şubat'ta adayların erişimine açıldı. Sonuçların açıklanacağı 9 Mart 2026 tarihine kadar adayların sabırla beklemesi gerekiyor.