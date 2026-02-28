Son Mühür - Yisrael Katz, İsrail’in İran’a yönelik önleyici bir saldırı başlattığını açıkladı. Reuters’a konuşan görgü tanıkları, Kudüs’te siren seslerinin duyulduğunu bildirdi. İsrail ordusu, sirenlerin olası bir hava saldırısına karşı halkı uyarmak amacıyla devreye alındığını duyururken, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı. Ayrıca okulların tatil edildiği açıklandı.

3 patlama oldu

IRNA’nın aktardığına göre, Tahran merkezinde üç patlama sesi duyuldu. Üniversite Caddesi ile Cumhuri bölgesine birkaç füzenin isabet ettiği bildirildi. Kentin kuzeyinde de iki ayrı patlamanın meydana geldiği ifade ediliyor.

Okullar tatil edildi

Reuters’a konuşan görgü tanıkları, Kudüs’te siren seslerinin duyulduğunu aktardı. İsrail ordusu, sirenlerin olası bir hava saldırısına karşı halkı uyarmak amacıyla devreye alındığını açıkladı. Ordu, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunurken okulların tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca İsrail hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığı ve tüm sivil seferlerin iptal edildiği bildirildi.

İsrail kıyılarında dev gemi

İsrail basını, ABD’ye ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un İsrail kıyılarına ulaştığını bildirdi. Haberde, ABD’ye ait 20 yakıt ikmal uçağının geçen perşembe günü İsrail’e vardığı hatırlatılarak, bu gelişmelerin Washington yönetiminin İran’a yönelik olası bir saldırı ihtimaline karşı Orta Doğu’daki askeri yığınağının parçası olduğu ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Ordusu’ndan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.