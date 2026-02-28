Eğitim öğretim yılında ikinci dönemin ortalarına yaklaşılırken, veliler ve öğrenciler tatil planlarını netleştirmek için resmi takvime odaklandı. Ancak kulislerde konuşulan 'ara tatillerin kaldırılacağı' veya 'sürelerinin değiştirileceği' yönündeki iddialar kafaları karıştırdı. Konuya ilişkin en yetkili ağızdan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den net bir açıklama geldi. Tekin, eğitim takvimindeki 180 iş günü zorunluluğuna dikkat çekerek sistemin nasıl işleyeceğini ve tatillerin akıbetini duyurdu.

ARA TATİL KALKACAK MI, BAKAN TEKİN NE DEDİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında ara tatil tartışmalarına açıklık getirdi. Eğitimde 180 iş günü zorunluluğu bulunduğunu hatırlatan Tekin, öğretmenlerin yasal olarak 2 ay yaz tatili yaptığını belirtti. Resmi tatiller ve dini bayramların araya girmesiyle iş günü sayısında bazen sıkıntı yaşandığını ifade eden Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılmayacağını, ancak takvimde düzenleme yapılabileceğini söyledi.

Bakan Tekin açıklamasında, 'Ara tatili kaldırmak deyince sanki okula ekleme yapılacak gibi anlaşılıyor. Biz çocukların okula geldiği gün sayısını artırmıyoruz, tatili de azaltmıyoruz. Sadece günlerde düzenleme yapıyoruz. Gerekirse ara tatil kısmı Eylül ayına eklenebilir veya bayramlarla birleşebilir' ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili için tarih belli oldu. Öğrenciler 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yılın ikinci molasını verecek.

Takvime göre okullarda son ders zili 13 Mart Cuma günü çalacak. Hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle birlikte öğrenciler 9 günlük bir dinlenme fırsatı bulacak ve 23 Mart Pazartesi günü ders başı yapacak.

RAMAZAN BAYRAMI VE ARA TATİL ÇAKIŞIYOR MU?

Bu yılki takvimde dikkat çeken bir diğer detay ise ara tatil ile Ramazan Bayramı'nın denk gelmesi oldu. 2026 yılı Ramazan Bayramı 20-21-22 Mart tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatili, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği ara tatil süresi içerisinde kalıyor. Bu nedenle öğrenciler, ek bir bayram tatili yapmayacak; bayram izni ara tatil süreciyle birleşmiş olacak.