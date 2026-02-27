Son Mühür - ‘Özel Sağlık Tesisi Alanı’ plan değişikliği tartışmaları ile gündeme gelen Folkart’ın Orion projesinin tanıtım katalogları yayınlandı. Folkart’ın yeni projesinde yer alacak tripleks dairelerin fiyatları 99 ila 213 milyon lira arasında değişiyor!

'Özel Sağlık Tesisi Alanı' plan değişikliği 'yoğunluk' artışı nedeniyle tartışmalara neden olmuştu

İzmir’de Merkezi İş Alanı (MİA) bölgesinde yer alan Folkart’ın Orion Projesi’nde yer alacak yapılar ve fiyatları hakkında tanıtım katalogları dağıtılmaya başlandı. Projede yer alan özel hastane için yapılan ‘Özel Sağlık Tesisi Alanı’ plan değişikliği kamuoyunda bölgeye ‘yoğunluk’ artışı getireceği gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu. Proje kapsamında özel hastane yapılmasına olanak sağlayacak ‘Özel Sağlık Tesisi Alanı’ plan değişikliği Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinde kabul edilerek askıya çıkmıştı.

Tripleks daireler 213 milyon !

Folkart Orion tanıtım kataloğunda, “Panoramik İzmir manzarasına hakim rezidanslar, bahçeli dubleler, özel havuzlu penthouse’lar, 20 bin metrekarelik zengin peyzaj alanı, iç bahçeleri ve bünyesinde barındırdığı Orion Business, 5 yıldızlı otel, suitler ve İzmir’in en büyük özel hastanesi ile Folkart Orion, konut, iş hayatı, kültür-sanat, alışveriş, sağlık ve sosyal yaşamı bir arada sunuyor. Projede 1+1 Daireler 16 milyon liradan başlarken,Yaşam alanı 540 ila 1100 metrekare büyüklüğündeki tripleks dairelerin fiyatları ise dudak uçuklatıyor! Katalogta tripleks daireler 99 ila 213 milyon lira arasında satışa sunuldu.