ABD ile İran arasındaki yaşanan gerilimin yankıları sürmeye devam ediyor. Her an her dakika yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, uçuşların iptal olup olmayacağı ise merak konusu olmuş durumda. Ülkeler dikkat çeken kararlar almaya devam ederken, uçuşlar konusunda da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bazı sosyal medya hesapları aracılığıyla İstanbul-Tahran uçuşlarının iptal edildiği ifade edilirken, uçuş planlaması yapan vatandaşlar ise gelişmeleri yakından takip ediyor. Türk Hava Yolları'nın (THY) yetkili müşteri hizmetleri tarafından uçuşların son durumuyla ilgili olarak ise açıklama geldi.

Uçuşlar iptal mi?

THY'nin yetkili müşteri hizmetleri ile yapılan görüşmelerde müşteri hizmetleri tarafından şu an için herhangi bir uçuş iptali olmadığı, güncel gelişmelerin takip edilmesi gerektiği ifade edildi.