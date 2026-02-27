Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2026 yılı ön değerlendirme sınavları süreci tamamlandı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında katıldığı bu kritik sınavların ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Veliler ve öğrenciler, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, e-okul MEB.gov.tr üzerinden sorgulama nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor.

BİLSEM 2026 ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan edilen takvime göre, 2026 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat tarihinde erişime açıldı. Bu tarihle birlikte, bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler de kesinleşmiş oldu. Ön değerlendirme uygulamaları, 15 Aralık 2025 ile 20 Şubat 2026 tarihleri arasında, il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde tablet bilgisayarlar üzerinden elektronik ortamda yapıldı.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

BİLSEM 2026 ön değerlendirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından veliler, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası bilgileriyle sisteme giriş yaparak sonuçları kolayca görüntüleyebilirler.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenciler için yeni bir süreç başlamış oldu. Bu aşamada, öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarındaki yeterlilikleri daha ayrıntılı bir şekilde uzman eğitmenler tarafından değerlendirilecek. Bireysel değerlendirme uygulamalarının tarihleri ve detayları, MEB tarafından ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanacak.