Türk kahvesi makineleri, evde kahve keyfini hızlıca yaşamak isteyenlerin en çok tercih ettiği cihazlardan biri. Pratik, zahmetsiz ve kısa sürede hazır. Fakat yanlış temizlik alışkanlıkları yüzünden bu makineler beklenenden çok daha kısa sürede arıza verebiliyor. Uzmanlar, özellikle cezve temizliğinde yapılan hatalara dikkat çekiyor.

Sert sünger kaplamayı çiziyor

Makinenin cezvesi özel kaplamaya sahip. Kahve tortusunu çıkarmak için tel, sert fırça ya da sert sünger kullanıldığında bu kaplama çiziliyor. Çizilen yüzey hem performansı düşürüyor hem de kahvede yanık tat oluşmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar, temizlerken yumuşak sünger ya da mikrofiber bez kullanılmasını öneriyor. Basit gibi görünüyor ama çoğu kişi bu detayı atlıyor.

Sıcak cezveye soğuk su dökmek riskli

En sık yapılan hatalardan biri de cezve henüz sıcakken musluğun altına tutulması. Ani ısı değişimi metal ve kaplama üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Zamanla çatlama ve deformasyon görülebiliyor.

En güvenlisi, cezvenin oda sıcaklığında soğumasını beklemek ya da ılıkken suyla durulamak. Acele etmek bazen pahalıya mal oluyor.

Kuruyan telveyi kazımayın

Cezvenin dibinde kalan telveyi bıçak ya da metal kaşıkla kazımak kaplamayı deforme ediyor. Çizilen yüzeyde kahve kalıntıları daha kolay tutunuyor. Bu da temizlik işini her seferinde daha zor hale getiriyor.

Uzmanlar, kuruyan telveyi ılık su ve az miktarda bulaşık deterjanıyla yumuşatmayı öneriyor. Ardından yumuşak bir fırça ya da bezle temizlemek yeterli oluyor.

Cezveyi tamamen suya sokmayın

Elektrikli Türk kahvesi makinelerinde cezvenin alt kısmında ısı sensörleri ve elektrik temas noktaları bulunuyor. Cezveyi tamamen suyun altına sokmak oksitlenmeye ve elektronik aksamın zarar görmesine yol açabiliyor.

Temizlik sırasında yalnızca iç yüzey ve dış kısmın üst bölgesi silinmeli. Alt bölüm nemden korunmalı. Nemli bırakılan cezve, çalıştırıldığında kısa devre riskini artırıyor. Elektronik devrelerin suyla teması ciddi arızalara neden olabiliyor.

Doğru temizlik alışkanlığı makinenin ömrünü uzatıyor

Ağır kimyasallar yerine hafif bulaşık deterjanları tercih edilmeli. Mikrofiber bez ya da silikon fırça kullanmak kaplamayı koruyor. Her kullanım sonrası tortuyu bekletmeden temizlemek de önemli.

Uzmanlar, temizlikte sabırlı olunması gerektiğini vurguluyor. Küçük gibi görünen bu önlemler, makinenin performansunu uzun süre korumasını sağlıyor. Sonuçta kimse sabah kahvesinin yarım kalmasını istemez. Biraz dikkatle hem cihaz korunuyor hem de her fincanda aynı aromatik tat yakalanabiliyor.